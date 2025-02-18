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Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz! O kuralı uzman isim açıkladı... Hakkınızı kaybetmemek için o şarta dikkat

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.02.2025 13:02
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Esnaf ile SSK'lı çalışanlar arasında prim gün sayısı eşitlendi. Böylece, esnaf prim reformu ile emeklilik için gerekli gün sayısı 7 bin 200'e indi ve maaşta etkili olan bin 261 gün kuralı değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu konuya dikkat çekerek, "Bağ-Kur'da 1261 güne dikkat etmeyen emekliliğini uzatır. Milyonlarca lira zarar eder" cümlelerini kurdu.

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz! O kuralı uzman isim açıkladı... Hakkınızı kaybetmemek için o şarta dikkat

Yapılan yeni bir düzenleme ile esnafın emeklilik için gerekli gün sayısı ile SSK'lı çalışanların gün sayısı eşitlendi. Yani, Bağ-Kur'luların gün sayısı 7 bin 200'e indi. Ayrıca, maaşta etkili olan bin 261 gün sayında da değişiklik yapıldı. Buna göre aylıklar, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim ödenerek geçen 7 yıllık hizmet süresi esas alınarak hesaplanıyor.

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1261 PRİM ÖDEME İLE EMEKLİ OLUNABİLİR

Buradaki önemli ayrıntı ise, son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan bin 261 prim ödeme gününe dikkat etmeyen ve emekliliğini doğru planlamayan vatandaşlar 2 milyon 59 bin lira zarara uğruyor.

Sosyal medya hesabından konuya dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikteki bin 261 güne dikkat çekti. Erdursun 1978 yılında doğan bir erkeğin, 1 Mart 1997 yılında işe başladığını örnek verek, bu kişinin SSK'dan son 1261 günü SSK olması şartıyla, 5825 günle, yaş şartı olmadan emeklilik hakkına sahip olabileceğini belirtti.
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O HAKKINIZI KAYBETMEMEK İÇİN O DETAYA DİKKAT

Erdursun bir diğer örneği şu şekilde verdi:

"SSK'da 3801 gün; SSK'lı işe başlamış ancak 2006-2009 arası 960 gün Bağ-Kur ödemiş daha sonra tekrar SSK'lı çalışmış.
2013 yılında tekrar vergi mükellefi olmuş 15-2021'e kadar Bağ-Kur'a prim ödememiş ve günleri silinmiş. 1-5-2021 sonrasında 3 yıl 9 ay 18 günü var, Bağ-Kur'da toplam 2416 günü var. SSK+Bağ-Kur toplam 6217 günü var. Son 2520 günde 1369 günü Bağ-Kur'da olduğu için SSK'dan emeklilik hakkını kaybetmiş.
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109 gün önce emeklilik için müracaatta bulunmuş olsaydı, şimdi emekli aylığı alıyor ve Bağ-Kur ödemiyor olacaktı ancak son 1260 gün kuralını bilmediği için SSK'dan emeklilik hakkını 3 ay 19 gün önce kaybetmiş"

9 BİN GÜNE TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Bağ-kur'dan emekli olmak için prim gün sayısının 9 bin güne tamamlanması gerektiğini aktaran Erdursun, "2 bin 783 gün yani 7 yıl 8 ay 23 gün daha Bağ-Kur primi öder ise Bağ-Kur'dan emekli olacak. SSK'dan emekli olması için de en az 1261 gün SSK'lı çalışacak yani en iyi ihtimalle 3 yıl 6 ay 1 gün sonra emekli olabilir"
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EN AZ 2 MİLYON LİRA KAYIP

Kuralı bilmeyenler için Erdursun, şunları söyledi:

"Son 1261 gün kuralını bilmediği için emeklilik müracaatında bulunmadığı için en alt tutarlardan aylık 8.971,90 TL indirimli 7.671,62 TL prim ödemeye devam edecek ve en az 14.469 TL emekli aylığı alamayacak. Bağ-Kur'dan 7 yıl 8 ay 23 gün sonra emekli olacağını düşündüğümüzde 93 ay hem emekli aylığ alamayacak hem de Bağ-Kur primi ödeyecek."
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Emeklilik planlamasının çok önemli olduğunun altını çizen Erdursun, "Emeklilik tarihini ve 1260 gün kuralını bilmemesinin maliyeti bugünkü şartlarda minimum 2 milyon 59 Bin TL zararı olacak" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
emekli Özgür Erdursun
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