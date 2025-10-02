EMEKLİ PROMOSYON 2025! Bankaların rekabeti kızıştı, emekliye yeni rakamlar '30 bin TL...'

Emekli promosyonu ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu emekli promosyonu kampanyaları merakla takip ediliyor. Bankaların promosyon kampanyalarında yaptığı güncellemeler araştırılırken rakamlar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Maaşını taşıyan emeklilere farklı olanaklar da sunulabiliyor. İşte emekli promosyon 2025 son durum...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarının belli olmasıyla beraber bankalar emeklilere sundukları promosyon ücretlerini güncelledi. Dolayısıyla emekli promosyonu için bankalar arası rekabet de kızışıyor.

Banka emekli promosyonunda emeklilere nakit ödemelere ek olarak, çeşitli koşulları sağlamaları durumunda, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da olabiliyor. Ancak bu bankadan bankaya değişiklik gösteren bir durum. Emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle incelemesinde fayda olduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca promosyon tutarı da belirli koşullara bağlı olarak değişebiliyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

25 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.