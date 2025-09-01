Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası...

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu emekli promosyonu kampanyaları dikkatle takip ediliyor. Promosyon kampanyalarında bazı bankalar güncellemeye gitti. Rakamlar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiklik gösterirken maaşını taşıyan emeklilere farklı olanaklar da sunulabiliyor.

Temmuz ayı emekli maaşının belli olmasıyla beraber bankaların açıkladığı yeni promosyon rakamları 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. 1 Eylül itibarıyla bazı bankalar, emeklilere özel promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti.

Banka emekli promosyonunda emeklilere nakit ödemelere ek olarak, çeşitli koşulları sağlamaları halinde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da bulunabiliyor. Bu nedenle emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle incelemesi gerekiyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

1 - 30 Eylül 2025 arası geçerli olacak kampanyaya göre 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan promosyon ve ek nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya göre 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

İNG EMEKLİ PROMOSYON

25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

1 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma imkanı sunuluyor.