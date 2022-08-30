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Emekli promosyon başvurusu için son gün ne? 2022 Emekli promosyon ödemesini en fazla veren banka hangisi?

30.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 emekli promosyon başvurularının ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Temmuz ayında zamlı maaşların yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girmiş oldu. Peki, emekli promosyon başvurusu için son gün ne? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Vakıfbank'ın sağladığı emekli promosyonu miktarı...

Emekli promosyon başvurusu için son gün ne? 2022 Emekli promosyon ödemesini en fazla veren banka hangisi?

Emekli promosyonu konusunda birçok vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. 8 bin 500 Türk Lirası'na kadar dayanan promosyonlara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, emekli promosyon başvurusu için son gün ne? 2022 Emekli promosyon ödemesini en fazla veren banka hangisi?

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE 2022?

Emekli promosyonu için son başvuru tarihi 31 Ağustos.

VAKIFBANK

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

ZİRAAT BANKASI

1500 TL ve altı emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

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