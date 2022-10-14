EMEKLİ PROMOSYONU HAMLESİ! Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar ödüyor? 5 bin TL'ye kadar çıktı!

Emekli promosyon kampanyalarına Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası gibi birçok devlet bamkası da dahil oldu. Ekim ayında özel bankalar arasındaki promosyon yarışı da devam ediyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli promosyonları ile ilgili SGK'dan yapılan açıklama "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları; 3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL, 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL, 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL, 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak

SGK'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HANGİ BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte emekli promosyonu veren bankalar:

TC. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

