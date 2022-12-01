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Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Aralık 2022 emekli promosyonu veren bankalar listesi...

01.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonu veren bankalar ile hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı Aralık ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası gibi bankaların ödeme tutarı Aralık ayı ödeme tutarı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Aralık 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Aralık 2022 emekli promosyonu veren bankalar listesi...

Emekli promosyonu ödemeleri Aralık ayının gelmesiyle birlikte arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere özel bankalar arasında devam eden promosyon yarışına SGK ile yeni anlaşma imzalayan kamu bankaları da katıldı. Aralık 2022 emekli promosyon veren bankalar listesi merak konusu oldu. İşte güncel emekli promosyonu tutarları...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Emekli promosyonu protokolü Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka ile imzalandı.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emekli promosyonu ile ilgili bugün geldiğimiz noktada 10 TL'ye çıkan rakamlar bulunuyor.

Özel bankalar ile kamu bankalarının rekabetinin süremsi ile birlikte emekli promosyonu ücretinin bilhassa Ocak ayından sonra 15 bin TL'ye kadar yükselmesi ön görülüyor.

Öte yandan 19 banka SGK ile yeni bir sözleşme yaptı ve emekli promosyonu rakamlarında taban miktarları değişti.

Yapılan açıklama doğrultusunda emekli promosyonunun ilk başında 500 TL ile başlayan ödemeler 5 bin TL'ye yükseldi.

Emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3 bin TL, maaşı, 3 bin 500 ila 7 bin 500 TL arası olan kişilere 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arası maaş alanlara ise 4 bin 500 TL ve 10 bin TL'den fazla maaş alan kişilere ise en az 5 bin TL emekli promosyonu ödemesi yapılıyor.

Yapılan açıklamaya göre bahsi geçen rakamların altında promosyon ödemesi yapılmayacak. Öte yandan yukarıdaki rakamlar üstünde belirlenen ödemeler için ise bir sınır yer almıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİ GÜNCEL RAKAMLAR

Emekli promosyonu ücreti, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan SGK'lı (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) vatandaşlar için şu şekilde:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 lira tutarında olmak üzere Ziraaat Bankası tarafından 3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI

Halkbank emekli promosyon tutarında güncellemeye gidildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre; emekli maaş ödemelerini bu banka aracılığı ile alan kişilere; 3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira, 3.500 lira ila 7.500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira, 7.500 lira ila 10.000 lira arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira ve 10.000 lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME TUTARI

Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank'tan alan vatandaşlar için emekli promosyon tutarları:

3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira; 3.500 lira ila 7.500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira, 7.500 lira ila 10.000 lira arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira, 10.000 lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME TUTARI

SGK ile yapılan anlaşma kapsamında 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME TUTATIRI

1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan banka müşterileri, kampanya başlangıç tarihinden 31.12.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanmaktadırlar.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI

Maaşı 0 - 3.499 TL olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 3.000 TL + Ek Promosyon Tutarı 1.200 TL = Toplam 4.200 TL

Maaşı 7.500 TL - 9.99TL olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 4.500 TL + Ek Promosyon Tutarı 1.750 TL = Toplam 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 5.000 TL + Ek Promosyon Tutarı 2.000 TL = Toplam 7.000 TL

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI

Garanti Bankası'na emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

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