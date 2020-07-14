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Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli promosyonu ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

“Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?” sorusu milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde olan sorulardan bir tanesi. Pek çok emekli için 2020 yılında promosyon süresi doluyor. 2017 yılında ilk ödemesi alanlar ikinci promosyon için başvurabilecek. İşte emekli promosyon ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli promosyonu ne kadar?

2017 yılında emekliler için promosyon alma hakkı getirilmişti. Yasaya göre 2017 yılında promosyon almış olan bütün emekliler ikinci promosyonlarını bu kez daha yüksek miktarlarda alabilecek. Emekli promosyon şartları arasında 3 sene boyunca maaş aldığı bankayı değiştirmemek vardı. Öncesinde 300 TL, 375 TL ve 450 TL şeklinde ödenen emekli promosyon ödemesi bu sene arttı. Emekliler aynı bankadan ya da farklı bir bankaya geçerek 2020 emekli promosyon ödemesini alabilecek. Bankaların bu konuda yaptığı pek çok kampanya bulunuyor.

Promosyon emekliye ne zaman verilecek 2020?

Emekli promosyonları üç yılını tamamlamış olan tüm emekliler tarafından alınabilecek. Promosyon emekli vatandaşlara verilen bir hak olarak geçiyor. Emekli maaşı bağlanmış olan herkes herhangi bir bankayı seçip promosyon alabiliyor. Bunun için emekli vatandaşların üç yıl boyunca maaşlarını o bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri yeterli oluyor.

Vatandaşlar 2. emekli promosyon ödemeleri ne zaman sorusunun cevabını da merak ediyor. Promosyon hakkı 2017 yılının Şubat ayında hayata geçmişti. Bu tarihte başvuru yapmış ve ilk promosyon emekli maaşı için almış olanların 3 senelik taahhüt süresi 2020 yılında doluyor. Dolayısıyla 3 yıl dolduğunda ikinci ödemeler gerçekleşecek. Promosyon emeklilere ne zaman ödenecek sorusu 2017 yılında sonra promosyon alan vatandaşlar tarafından da soruluyor. 2017 yılında sonra promosyon alanlar ise 3 yıllık süre dolduğunda ikinci ödemelerini alabilecek.

Vatandaşlar emekli maaşı aldıkları bankayı değiştirebilir ya da aynı bankada kalarak o bankadan promosyon alabiliyor. Süre dolmadan banka değiştirileceği zaman ise kalan süre için olan promosyonu iade etmek gerekiyor. Kredi kullanan emekliler için ise kredi bitene dek banka değiştirilemiyor.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2020?

Emekli maaşına hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusu da emeklilerin gündeminde. Bu konuda her bankanın farklı kampanyası bulunuyor. Ancak SGK ile bankalar arasında yapılan protokole göre promosyon tutarları 3 yıllık döneme göre belirlenmişti. Emekli promosyon 2020 için artış gösterdi. Emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olan emekliler en az 625 TL, emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olan emekliler ise en az 750 TL promosyon alabilecek. Tutar olarak emekli promosyon ne kadar olacağı bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor.

Bankaların promosyon miktarlarını 2.000 TL’ye kadar çekme durumu olabiliyor. Ancak promosyonlar maaşlara göre belirleniyor. Dolayısıyla “2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşların 3 yıllık taahhütleri dolduktan sonra bankalarıyla görüşmesi ve yeni promosyon için araştırma yapması gerekiyor. Seçilen yeni bir bankadan promosyon almak için bankanın bir şubesine gitmek ve başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

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