Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli promosyonu ne kadar?

2017 yılında emekliler için promosyon alma hakkı getirilmişti. Yasaya göre 2017 yılında promosyon almış olan bütün emekliler ikinci promosyonlarını bu kez daha yüksek miktarlarda alabilecek. Emekli promosyon şartları arasında 3 sene boyunca maaş aldığı bankayı değiştirmemek vardı. Öncesinde 300 TL, 375 TL ve 450 TL şeklinde ödenen emekli promosyon ödemesi bu sene arttı. Emekliler aynı bankadan ya da farklı bir bankaya geçerek 2020 emekli promosyon ödemesini alabilecek. Bankaların bu konuda yaptığı pek çok kampanya bulunuyor.

Promosyon emekliye ne zaman verilecek 2020?

Emekli promosyonları üç yılını tamamlamış olan tüm emekliler tarafından alınabilecek. Promosyon emekli vatandaşlara verilen bir hak olarak geçiyor. Emekli maaşı bağlanmış olan herkes herhangi bir bankayı seçip promosyon alabiliyor. Bunun için emekli vatandaşların üç yıl boyunca maaşlarını o bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri yeterli oluyor.

Vatandaşlar 2. emekli promosyon ödemeleri ne zaman sorusunun cevabını da merak ediyor. Promosyon hakkı 2017 yılının Şubat ayında hayata geçmişti. Bu tarihte başvuru yapmış ve ilk promosyon emekli maaşı için almış olanların 3 senelik taahhüt süresi 2020 yılında doluyor. Dolayısıyla 3 yıl dolduğunda ikinci ödemeler gerçekleşecek. Promosyon emeklilere ne zaman ödenecek sorusu 2017 yılında sonra promosyon alan vatandaşlar tarafından da soruluyor. 2017 yılında sonra promosyon alanlar ise 3 yıllık süre dolduğunda ikinci ödemelerini alabilecek.