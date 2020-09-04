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Emekli promosyon ücreti nasıl artırılır? Emekli aylığına promosyon nasıl alınır? Emekliye promosyon başvurusu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 08:49 | Son Güncelleme

Yeni aylığa bağlanan ve 3 aylık taahhüt süresi dolan emeklilere promosyon fırsatı sürüyor. Emekliler promosyon ücreti olan 625 lirayı yeterli bulmadığı için, emekliye promosyon ücretleri nasıl artırılır araştırıyor. Emekliye verilen promosyonları bazı kampanyalarla artırmak mümkün. Peki emekli aylığına promosyon nasıl alınır? Emekliye verilen promosyon parası nasıl artırılabilir?

Emekli promosyon ücreti nasıl artırılır? Emekli aylığına promosyon nasıl alınır? Emekliye promosyon başvurusu!

Emekliye promosyon başvurusu nasıl yapılır, emekliler arasında araştırılan bir konu oldu. Emekli aylığını alıp emekli promosyonlarından da faydalanmak isteyen vatandaşlar için emekliye promosyon başvuru ve promosyon artışının nasıl yapıldığını derledik. 2017'de başlayan promosyon uygulaması ile tüm emekliler 3 yılda bir ek gelir alıyor.

EMEKLİ AYLIĞINA PROMOSYON NASIL ALINIR?

Yeni emekli aylığı bağlananlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanların alabildiği promosyon için emekliler başvuru yaparak alabiliyor. Bazı kampanyalarla promosyon miktarını artırmak mümkün. Emekliler, emekliye promosyon parası nasıl artırılır merak ediyor. Emekli aylığına promosyon almak için bankaya "3 yıl emekli aylığımı sizden alacağım" taahhütü vermek yeterli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında taban tutar, emekli maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda 625 lira oluyor. Taban tutarın üstünde olanlarda 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor. Emekli aylığına promosyon alanların merak ettiği emekli promusyon artışı nasıl yapılır?

EMEKLİYE PROMOSYON ARTIŞI NASIL YAPILIR?

Emekli aylığına promosyon veren bazı bankalar kampanyalar yaparak bu promosyon tutarını artırıyor. Emekli aylığına promosyon parası nasıl artırılıyor? Bazı bankaların yaptığı bu kampanyaların detaylarını öğrenmek gerekir. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var. Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor.

Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı.

Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

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