Emekli promosyon ücreti nasıl artırılır? Emekli aylığına promosyon nasıl alınır? Emekliye promosyon başvurusu!

Emekliye promosyon başvurusu nasıl yapılır, emekliler arasında araştırılan bir konu oldu. Emekli aylığını alıp emekli promosyonlarından da faydalanmak isteyen vatandaşlar için emekliye promosyon başvuru ve promosyon artışının nasıl yapıldığını derledik. 2017'de başlayan promosyon uygulaması ile tüm emekliler 3 yılda bir ek gelir alıyor.

EMEKLİ AYLIĞINA PROMOSYON NASIL ALINIR?

Yeni emekli aylığı bağlananlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanların alabildiği promosyon için emekliler başvuru yaparak alabiliyor. Bazı kampanyalarla promosyon miktarını artırmak mümkün. Emekliler, emekliye promosyon parası nasıl artırılır merak ediyor. Emekli aylığına promosyon almak için bankaya "3 yıl emekli aylığımı sizden alacağım" taahhütü vermek yeterli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında taban tutar, emekli maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda 625 lira oluyor. Taban tutarın üstünde olanlarda 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor. Emekli aylığına promosyon alanların merak ettiği emekli promusyon artışı nasıl yapılır?