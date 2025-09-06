FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar müşteri kapma peşinde!

Emekli maaş promosyonları Eylül 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Emekliler, maaşlarını taşıyarak çeşitli avantajlardan yararlanma fırsatı buluyor.

Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar müşteri kapma peşinde!
Ezgi Sivritepe

Emekli maaş promosyonları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeniden bankaların kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Kuveyt Türk, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere 27 bin 500 TL'ye varan promosyon imkanı sunarak dikkatleri üzerine çekti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekliler maaş tutarlarına göre 10 bin TL ile 24 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alabilecekler. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere ek olarak 2 bin 500 TL'ye varan ödeme imkanı da sunuluyor.

Bu teklifin ardından diğer bankaların da harekete geçtiği görülüyor. Ziraat Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara 12 bin TL'ye varan üç yıllık peşin promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Halkbank da benzer şekilde emeklilere yönelik promosyon kampanyaları düzenliyor. Bankaların sunduğu promosyon miktarları, emekli maaşının tutarına göre değişiklik gösteriyor. Genellikle, maaşı daha yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekliler için bu rekabet ortamı, maaşlarını taşıyarak önemli bir gelir elde etme fırsatı sunuyor. Ancak, bankalar arasında seçim yaparken sadece promosyon miktarına değil, aynı zamanda bankanın sunduğu diğer hizmetlere, şube ve ATM ağına, internet bankacılığı kolaylığına ve müşteri hizmetleri kalitesine de dikkat etmek gerekiyor. Promosyon anlaşması yapmadan önce, bankanın şartlarını dikkatlice okumak ve taahhüt süresince bu şartlara uymak da büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, promosyonun geri ödenmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Emekli promosyonları, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Bankaların rekabeti sayesinde, emekliler daha avantajlı tekliflerden yararlanma imkanı buluyor. Ancak, karar verirken dikkatli olmak ve tüm şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Unutmayın, en yüksek promosyon her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Kişisel ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize en uygun bankayı seçmek, uzun vadede daha faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var!

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.