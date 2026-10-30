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Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank)

Ekim ayının son günlerine girilirken emekli promosyonlarında bankaların güncel ödeme tutarları merak konusu oldu. Maaşını taşımayı düşünen emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve ek kampanyalarla sunduğu fırsatları araştırıyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank)
Aleyna Türkmen

Ekim ayının son günlerinde emekli promosyonlarına ilişkin bankaların güncel teklifleri yakından takip ediliyor. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, bankaların ne kadar promosyon ödemesi yaptığını karşılaştırırken ek kampanyalar kapsamında sunulan fırsatları da değerlendiriyor.

Bankaların emekli müşterileri kazanmak için sunduğu promosyon tutarları değişiklik gösterirken en yüksek ödemeyi hangi bankanın yaptığı da araştırılıyor. Emekliye verilecek tutar; maaş miktarı, taahhüt süresi ve bankaların belirlediği kampanya koşullarına göre farklılaşabiliyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 1

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların emeklilere yönelik promosyon paketleri yalnızca nakit ödemelerle sınırlı kalmıyor. Kampanyalara göre kredi olanakları, bonus ve ödül kazanımları, otomatik fatura talimatlarına özel fırsatlar ile çeşitli bankacılık avantajları da müşterilere sunulabiliyor.

Promosyon tercihi yapacak emekliler, bankaların açıkladığı güncel tutarları ve kampanya detaylarını inceleyerek karar veriyor. Nakit ödeme miktarının yanı sıra ek fırsatların şartları, taahhüt süresi ve diğer koşullar da banka seçiminde belirleyici olabiliyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 2

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Bunun yanında nakit emekli promosyonuna ek olarak 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade veriliyor. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkanı sunuluyor.

Dijital kanallardan ücretsiz para transferi ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanının yanı sıra mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 3

HALKBANK

Halkbank'ta maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alma taahhüdünde bulunan tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 4

GARANTİ

Garanti, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

Maaşını bankaya taşıyan emekliler için 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 5

AKBANK

Akbank'ta SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

SGK emekli maaş ödemelerinde 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 5.000 TL chip-para imkanı da bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 6

DENİZBANK

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 7

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sağlıyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 8

QNB

QNB'de emekliler için 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 9

ING

ING, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sağlıyor.

Ek nakit promosyonlardan da yararlanılması halinde toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 10

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 11

VAKIFBANK

VakıfBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Garanti, Vakıfbank) 12

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

Bunun yanı sıra 10.000 TL'ye varan ek promosyon da sunuluyor.

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