FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Eylül 2026'da bankaların emekli promosyonları güncellendi. Nakit ödemelerin yanı sıra ek avantajlar da dikkat çekerken, en yüksek tutar merak konusu oldu.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)
Aleyna Türkmen

Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet devam ederken, Eylül 2026 itibarıyla sunulan kampanyalar da merak konusu oldu. Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını araştırıyor.

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları, maaş miktarına ve kampanya kapsamında yerine getirilmesi gereken şartlara göre değişebiliyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce bankaların güncel kampanya koşullarının incelenmesi önem taşıyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 1

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların emekli müşterilerine yönelik sunduğu promosyonlar ve ek avantajlar farklılık gösteriyor. Bazı kampanyalarda yalnızca nakit ödeme bulunurken, bazı bankalar ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam kazancı artırabiliyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 2

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

İşte Eylül 2026 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

Diğer yandan nakit emekli promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatlarına toplam 6.000 TL'ye kadar iade sunulurken, ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira gibi imkanlar da yer alıyor.

Bunun yanında dijital kanallar üzerinden ücretsiz para transferi ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sağlanıyor. Mevcut emekli müşterilere ise yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar, 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 3

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Emekli maaş ödemelerinde sunulan 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 5.000 TL'ye kadar chip-para avantajı da bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 5

İŞ BANKASI

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

10.000 TL'ye varan ek promosyon da bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 6

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

Öte yandan SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerinin de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekleri aktarılıyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 7

DENİZBANK

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 8

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 9

QNB

QNB'nin emekli müşterilerine yönelik kampanyasında 20.000 TL'ye varan promosyon imkanı bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 10

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuluyor.

Ek nakit promosyon fırsatlarıyla birlikte toplam emekli maaş promosyonu 32.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 11

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.

Kampanya kapsamında çeşitli ek şartların yerine getirilmesi halinde promosyon tutarı daha da yükseltilebiliyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 12

VAKIFBANK

VakıfBank'ta emekli maaşını banka aracılığıyla alan ve gerekli taahhüt şartlarını yerine getiren müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da okul alışverişi öncesi kırtasiyeler denetlendiDiyarbakır'da okul alışverişi öncesi kırtasiyeler denetlendi
Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Eylül 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Eylül 2026)

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka promosyonları emekli emekli promosyon promosyon ödemeleri Ziraat Bankası emekli promosyonu Vakıfbank emekli promosyonu Halkbank emekli promosyon ödemesi Denizbank emekli promosyon ödemesi Akbank emekli promosyon ödemesi QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi İş Bankası emekli promosyon ödemesi Emekli promosyon ücretleri emekli promosyon kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.