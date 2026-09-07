Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)

Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet devam ederken, Eylül 2026 itibarıyla sunulan kampanyalar da merak konusu oldu. Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını araştırıyor.

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları, maaş miktarına ve kampanya kapsamında yerine getirilmesi gereken şartlara göre değişebiliyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce bankaların güncel kampanya koşullarının incelenmesi önem taşıyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların emekli müşterilerine yönelik sunduğu promosyonlar ve ek avantajlar farklılık gösteriyor. Bazı kampanyalarda yalnızca nakit ödeme bulunurken, bazı bankalar ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam kazancı artırabiliyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

İşte Eylül 2026 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

Diğer yandan nakit emekli promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatlarına toplam 6.000 TL'ye kadar iade sunulurken, ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira gibi imkanlar da yer alıyor.

Bunun yanında dijital kanallar üzerinden ücretsiz para transferi ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sağlanıyor. Mevcut emekli müşterilere ise yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar, 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı sunuluyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Emekli maaş ödemelerinde sunulan 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 5.000 TL'ye kadar chip-para avantajı da bulunuyor.

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

İŞ BANKASI

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

10.000 TL'ye varan ek promosyon da bulunuyor.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

Öte yandan SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerinin de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekleri aktarılıyor.

DENİZBANK

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatı sunuluyor.

QNB

QNB'nin emekli müşterilerine yönelik kampanyasında 20.000 TL'ye varan promosyon imkanı bulunuyor.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuluyor.

Ek nakit promosyon fırsatlarıyla birlikte toplam emekli maaş promosyonu 32.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.

Kampanya kapsamında çeşitli ek şartların yerine getirilmesi halinde promosyon tutarı daha da yükseltilebiliyor.

VAKIFBANK

VakıfBank'ta emekli maaşını banka aracılığıyla alan ve gerekli taahhüt şartlarını yerine getiren müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.