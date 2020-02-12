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Emekli promosyonları ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulundu.

Emekli promosyonları ne zaman ödenecek?

Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak banka promosyonu görüşmelerinin tarafı olmak istedi.

Türkiye Emekliler Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği'nden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, dün banka promosyon gündemiyle toplandı.

Platformun dönem sözcülüğünü yapan Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanlığındaki toplantıda, bu ay SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeleri başlayacak banka promosyonu ele alındı. Toplantıda, emeklilerin mevcut banka promosyonu rakamlarının düşük kaldığı tespitini görüşen Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde emeklilerin de masada olması ve yeni rakamların ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi talebini benimsedi.

Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde yer almak için SGK ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde girişimlere başlama kararı da aldı.

"Promosyon çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık ödenmeli"

Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Çalışkan, "Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli." dedi.

Emeklilerin, toplumun ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyan kesimlerinin başında geldiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yeni promosyon rakamının emeklilerimize nefes niteliğinde olmasını istiyoruz. Elektrik, doğal gaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi."

Üç yıllığına 300-450 lira arasında ödeme yapılıyor

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
emekli derneği, SGK, Emekliler Platformu, Türkiye Bankalar Birliği,

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