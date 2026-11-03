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Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)

Takvimler kasımı gösterirken emekli promosyonlarında bankaların güncel teklifleri de yeniden gündeme geldi. Milyonlarca emekli, en yüksek ödemeyi ve ek avantajları sunan bankayı araştırıyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)
Aleyna Türkmen

Emekli promosyonlarında bankaların sunduğu fırsatlar kasım ayında da gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli, maaşını taşıması halinde hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını ve kampanyalarda hangi ek avantajların yer aldığını araştırıyor. Bankalar arasındaki rekabet devam ederken promosyon tutarları da emeklilerin banka tercihinde belirleyici oluyor.

Emekliler özellikle en yüksek promosyon ödemesini hangi bankanın sunduğunu merak ediyor. Kampanyaların ise maaş tutarına, bankaya verilen taahhüde ve yerine getirilmesi gereken ek koşullara göre farklılık gösterebildiği belirtiliyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 1

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA KASIM AYI RAKAMLARI

Bankaların emeklilere yönelik kampanyalarında nakit promosyonların yanı sıra çeşitli ek fırsatlar da sunuluyor. Kredi imkanları, bonus ödemeleri, fatura talimatlarına yönelik avantajlar ve farklı bankacılık hizmetleri, bankaların kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle emeklilerin başvuru yapmadan önce bankaların kasım ayına ait güncel promosyon tutarlarını ve kampanya şartlarını incelemesi önem taşıyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 2

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Bunun yanında nakit emekli promosyonuna ek olarak 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade veriliyor. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkanı sunuluyor.

Dijital kanallardan ücretsiz para transferi ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanının yanı sıra mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 3

HALKBANK

Halkbank'ta maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alma taahhüdünde bulunan tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 4

GARANTİ

Garanti, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

Maaşını bankaya taşıyan emekliler için 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı bulunuyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 5

AKBANK

Akbank'ta SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

SGK emekli maaş ödemelerinde 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 5.000 TL chip-para imkanı da bulunuyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 6

DENİZBANK

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 7

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sağlıyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 8

QNB

QNB'de emekliler için 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 9

ING

ING, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sağlıyor.

Ek nakit promosyonlardan da yararlanılması halinde toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı bulunuyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 10

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 11

VAKIFBANK

VakıfBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı bulunuyor.

Emekli promosyonlarında kasım ayı rakamları belli oldu! Banka banka güncel liste (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 12

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

Bunun yanı sıra 10.000 TL'ye varan ek promosyon da sunuluyor.

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