Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor: SGK'dan müjdeli haber ve bankalardan yeni kampanyalar

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlere de promosyon imkanı tanırken, özel bankalar 27 bin TL'ye varan promosyonlarla emeklilerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, Ocak ayında yapılması beklenen zamlarla promosyon tutarlarının daha da artabileceğini belirtiyor.

Emekli promosyonları, 2025 Ağustos ayında emekliler için en çok konuşulan konuların başında geliyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli maaşlarında yaşanan artış, bankaları harekete geçirdi. Milyonlarca emekli, maaşlarını taşıyarak veya mevcut bankalarında kalmayı tercih ederek promosyonlardan faydalanma imkanı buluyor. Bankalar, emekli maaşlarına göre farklı promosyon paketleri sunarken, rekabet ortamı emeklilerin lehine işliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de ikamet eden Almanya ve Bulgaristan emeklilerine de müjdeli bir haber verdi. SGK'nın açıklamasına göre, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alan ve Türkiye'de yaşayan yaklaşık 80 bin vatandaş, Ziraat Bankası aracılığıyla promosyon alabilecek. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, emeklilerin Ziraat Bankası şubelerine başvurarak promosyon işlemlerini başlatabileceği belirtildi.

Ağustos ayı itibarıyla birçok banka, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik promosyon kampanyaları sunuyor. QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Bankası gibi bankalar, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan veya mevcut müşterisi olan emeklilere çeşitli avantajlar sağlıyor. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösterirken, bazı bankalar ek olarak kredi kartı avantajları, indirimler ve diğer ayrıcalıklar da sunuyor.

Birçok emekli ise çift promosyon alma hakkından habersiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan iki ayrı dosya üzerinden maaş alan emekliler, örneğin hem kendi emeklilik maaşını hem de eşinden dolayı dul maaşı alanlar, her iki maaş için de ayrı ayrı promosyon alabiliyor. Bu durum, emeklilerin gelirlerini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bankalar, maaş tutarına göre belirlenen taban promosyon rakamlarının altına inemiyor.

Özel bankalar arasındaki rekabet sayesinde promosyon miktarları 27 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Uzmanlara göre Ocak zammıyla bu rakamın 30-35 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. Emeklilerin, bankaların sunduğu promosyonları dikkatlice karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçmeleri gerekiyor.

Emekliler için promosyon fırsatları her geçen gün artıyor. SGK'nın yurt dışı emeklilere yönelik hamlesi ve bankaların rekabeti, emeklilerin gelirlerini artırma imkanı sunuyor. Emeklilerin, kendi durumlarına uygun olan promosyonları araştırarak en avantajlı seçeneği değerlendirmesi, maddi açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır. Ocak ayında yapılması beklenen maaş zamlarıyla birlikte promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor, bu nedenle emeklilerin güncel kampanyaları takip etmeleri faydalarına olacaktır.

