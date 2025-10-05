Emekli promosyonu 32 bin TL'yi gördü! Bankalar arası yarış kızıştı

Emekli promosyonu 2025 ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu emekli promosyon kampanyası yakından takip ediliyor. Bankaların promosyon kampanyalarında yaptığı güncellemeler araştırılırken rakamlar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiyor. Maaşını taşıyan emeklilere farklı olanaklar da sunulabiliyor. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz zamlı emekli maaşlarının belli olmasıyla bankalar tarafından emeklilere sunulan emekli promosyon ücretleri güncellendi. Dolayısıyla emekli promosyonu ödemeleri için bankalar arası yarış da kızışıyor.

Banka emekli promosyonunda emeklilere nakit ödemelere ek olarak, çeşitli koşulları sağladıklarında, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da bulunabiliyor. Fakat bu bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. O nedenle emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle incelemesinde fayda olduğu vurgulanıyor. Diğer yandan promosyon ödemeleri de belirli koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI 2025

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu için banka seçimi yaparken bankaların emekli maaşına göre sunduğu promosyon kampanyalarını detaylı olarak incelemek ve bankalardan bununla ilgili detaylı bilgi almak önem taşıyor.