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Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor? 2022 Emekli promosyonu sonbahar kampanyası!

03.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonu ne kadar, sorusunun yanıtı ve en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere bankalar son başvuru tarihini 30 Eylül olarak duyurmuştu. 10 bin TL'ye kadar çıkarılan promosyon ödemeleri, bu ay da güncelleniyor. Peki, Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...

Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor? 2022 Emekli promosyonu sonbahar kampanyası!

Emekli promosyonu bazı bankalarda 10.00 TL'yi buluyor. Ekim ayında söz konusu ödemeleri 14-15 TL'yi bulması ya da daha fazla olması bekleniyor. Peki, Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor? 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ve detaylar haberimizde...

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli promosyonu ödemeleri Temmuz ayında uygulanan zam sonrası yükseldi. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promsoyon ödemeleri bazı bankalarda 10 bin TL'ye kadar çıktı.

Ekim ayının gelişiyle birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları da güncellendi.

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EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ!

Emekli promosyonu kampanyaları güncellendi. İşte En yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

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DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekli vatandaşlar 1750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Bilindiği üzere promosyon ödemeler emekli maaş tutarı baz alınarak yapılıyor.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanyadan faydalanabilmek için 3 yıl süre ile maaşı bankadan alma sözü verilmeli ve 1 otomatik fatura talimatı verilmelidir. Söz konusu kampanya 15. Eylül 2021-31 Eylül 2022 arası emekli maaşını bankaya devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

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AKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ KAÇ TL?

Emekliler; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında bankaya taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ

Emekli maaşı ödemelerini QNB Finansbank’tan alanlar 7.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecek.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİ

Halkbank'ta 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

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VAKIFBANK EMEKLİ PRPOMOSYON ÖDEMELERİ

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

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2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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TÜRKİYE İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

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