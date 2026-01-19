FİNANS

Emekli promosyonunda 60 bin TL detayı! Bankalar şartları tek tek açıkladı

Emekliler bankaların promosyon ödemelerini yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılmasının ardından bankaların promosyon ödemeleri de takip ediliyor. Bankaların promosyon ödemelerini belli şartlara göre artırıyor. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni maaşların belli olmasının ardından bankaların promosyon ödemeleri de yakından takip ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En düşük emekli aylığı alanlar bankadan ne kadar promosyon alacak?

32 BİN TL'YE KADAR TEKLİF GÖRÜLEBİLİR

En düşük emekli maaşı alan emekliler bankalardan en az 18 bin TL ile 26 bin TL arasında promosyon alabilecek. Aylık emekli maaşı 22 bin TL ile 24.999 TL arasında olanlar, 2026 yılında promosyon olarak 22 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar teklifler görebilecek.

Maaşı 25 bin TL ile 29.999 TL arasında olan emekliler, banka kampanyalarına bağlı olarak en az 27 bin TL ile 38 bin TL arasında promosyon alma şansına sahip olacak.
60 BİN TL DETAYI

Aylık emekli maaşı 30 bin TL ve üzerinde olanlar için ise 2026'da promosyon miktarının en az 32 bin TL'den başlayıp 45 bin TL, 35.000 TL'nin üzerindekiler için ise 50 bin TL'ye kadar promosyonlar alacak.
EK AVANTAJLAR

Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL'nin de üzerine çıkarabilir. Emekli maaşı için yeni promosyon tekliflerinin önümüzdeki günlerde bankalar tarafından tek tek duyurulması bekleniyor.

TEB

TEB, 12.000 TL ana promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yaparak toplamda 21.000 TL imkan sağlıyor.
İŞ BANKASI

15.000 TL nakit promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL'ye çıkarttı.
QNB

20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

