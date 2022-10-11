EMEKLİ PROMOSYONUNDA yeni kampanya! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan promosyon müjdesi… Koşulsuz şartsız binlerce lira

Emekli promosyonunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Emeklilere maaşlarını taşımaları durumunda bankalar tarafından promosyon veriliyor. Özel bankalardan 10 bin TL’ye varan emekli promosyonu vatandaşlara veriliyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankalarının yeni bir promosyon kampanyası yapacağı iddası gündemde yer alıyor. İddiaya göre hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ KAMPANYA

Kamu bankaları emekli promosyonu konusunda halen birlikte hareket ediyorlar. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaş promosyonu olarak 300 lira ile en yüksek 750 lira arasında bir ücreti 3 yıl için ödüyor. Özel bankalarda ise bu rakam 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda. Son gelen bilgilere göre kamu bankaları da hükümetin de talimatıyla emekli promosyonu için hazırlığını yaptı.İddiaya göre hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor.

15 BİN LİRA DA GÜNDEMDE

Ancak üst düzey bir bankacının verdiği bilgiye göre bugüne kadar emekli maaş promosyon yarışına girmeyen kamu bankalarının yakın zamanda bu rakamı daha da yukarı taşıyarak rakamı 15 bin liranın da üzerine yükseltebileceği iddia edildi.

Kaynaklar, 15 bin liralık emekli maaş promosyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu belirtirken, “Kamu bankalarının promosyon müjdesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 15 bin liralık rakam daha da yukarı çekilebilir” bilgisini paylaştı.

Emekli promosyonunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Emeklilere maaşlarını taşımaları durumunda bankalar tarafından promosyon veriliyor. Garanti Bankası emekli promosyon başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faylanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli promosyon kampanyaları her bankada farklılık gösteriyor. Banka değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden 4/A, 4/B, 4/C statülerinden emekli olanlar banka ve adres değişikliği kısmından işlemlerini gerçekleştiriliyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bankamız, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmeden İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL

arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor.

Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.

QNB FİNANSBANK

• Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

• Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

• 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.

TEB:

Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.

AKBANK

0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon

