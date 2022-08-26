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Emekli promosyonundan sonra sıra onlarda: Memurlara 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı…

26.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyon rakamlarındaki rekabet kamuya da sıçradı. Kamu personelinin promosyonunu artırmak için kurumlar harekete geçti. Bankalarla görüşmeler başlarken promosyonların 10 kata kadar artması bekleniyor. Öte yandan süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşülüyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak.

Emekli promosyonundan sonra sıra onlarda: Memurlara 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı…

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor. Emekli promosyonları kamu ve özel bankalar arasındaki yarışı körüklerken ödenecek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan 41 maaş taşıma işlemi yapan Anadolu Üniversitesi çalışanları için 41 bin 500 liralık promosyon ödemesi diğer kurumları da harekete geçirdi.

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TEMMUZ ZAMMI GELİRİ ARTIRDI

Sabah’ın haberine göre kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı. Bu gelişmelerin üzerine kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı.
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor.

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Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

ESKİ SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada ise, “İlk yıl sözleşeme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder” şeklindeki promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak.

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Buna göre 2019 yılında 3 yıllık için personel başına 3000 TL alan bir kurum sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokacak. Böylece her personel için 1.500 TL iade edilerek yeni sözleşme örneğin 30 bin TL'den imzalanacak.


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