Emekli sandığı emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli sandığı emekli maaşı zammı hesaplaması

Aralık 2020 yılında açıklanan enflasyon rakamları ile ocak ayı itibarıyla emekli ve memura zam yapılmıştı. 2021 yılı ilk yarısını bu ay tamamlarken, temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 5 Temmuz gibi açıklanması planlanan enflasyon rakamlarının ardından emekli maaş zamları da belli olacak. Emekli maaşını şimdiden hesaplamak isteyenler için formül haberimizde.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen enflasyon rakamları ile birlikte emekli sandığına bağlı emeklilere de zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam verilmişti. Haziran ayında enflasyon yüzde 1 oranında artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 7.45'e çıkacak ve memurla emeklilerin enflasyon farkı alacağı yüzde 4.45'e yükselecek. Temmuzda memura sadece yüzde 3 oranında 6 aylık zam yapılacağı için farkla birlikte toplam zam yüzde 7.45'te kalacak.

Örneğin, yılbaşında en düşük memur maaşı zamlarla 4 bin 98 liraya çıkmıştı. Mayıs sonunda reel maaşı 246 lira kayıpla 3 bin 852 liraya düştü. Temmuz zammıyla da emekliler en fazla 4 bin 3 lira olacak.