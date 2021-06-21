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Emekli sandığı emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 emekli sandığı temmuz ayı emekli zammı ne kadar olur?

21.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı temmuz zammının belli olması için geri sayım başladı. Emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı temmuz ayında haziran ayı enflasyonun TÜİK tarafından açıklanmasıyla netlik kazanacak. Temmuz ayına az bir süre kala emekli maaşının ne kadar olacağı sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki emekli sandığı emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 emekli sandığı temmuz ayı emekli zammı ne kadar olur? İşte ayrıntılar...

Emekli sandığı emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 emekli sandığı temmuz ayı emekli zammı ne kadar olur?

Aralık 2020'de açıklanan enflasyon verileri ile emeklilerin maaşına ocak ayından itibariyle zam yapılmıştı. Sıradaki zam temmuz ayında gerçekleşecek. Emekli maaşı zammı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında maaşına yapılacak zam oranına çevrildi. Milyonlarca emekli "Emekli sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?" , "2021 emekli sandığı temmuz ayı emekli zammı ne kadar olur?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 2021 EMEKLİ SANDIĞI TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Temmuz ayında haziran ayına ilişkin açıklanacak olan enflasyon verileri ile emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. Memur emeklilerinin ve memurların maaşına bu sene ilk 6 ay için yüzde 3 oranında zam yapılmıştı. Haziran enflasyonunun yüzde 1 oranında artış göstermesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 7.45'e yükselecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 4.45'e çıkacak. Temmuz ayında memura yalnızca yüzde 3 olarak 6 aylık zam verilecek. Bu nedenle toplam zam yüzde 7.45 olarak kalacak.

Temmuz ayında açıklanacak veriler ile maaşlar belli olacak böylece emekliler en fazla 4 bin 3 TL alabilecek. En düşük memur emeklisi temmuz ayında yüzde 7.5 zam ile 3 bin 137 TL maaş alacak.

Emekli sandığı emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 emekli sandığı temmuz ayı emekli zammı ne kadar olur?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR VE NE ZAMAN?

Temmuz ayında emeklilerin yüzünü güldürecek konulardan birisi de Kurban Bayramı ikramiyesi olarak karşımıza çıkıyor. 3 dönemdir 1000 TL olarak verilen Kurban Bayramı ikramiyesi bu dönem bin 100 TL olarak verilecek. Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz 2021. Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de başlayacak ve 23 Temmuz 2021'de sona erecek. Bayram ikramiyelerinin bayramdan 1 veya 2 hafta önce emeklilere verileceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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