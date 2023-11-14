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Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5000 TL emekli ikramiyesi bugün hesaplara yatıyor

14.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık emekli ikramiyesi kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemeler bugün yapılacak.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5000 TL emekli ikramiyesi bugün hesaplara yatıyor

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira emekli ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre yapılmaya devam ediyor. Aylık ödeme günleri 17, 18, 19 olanların ödemeleri 11 Kasım'da, 20, 21, 22 olanlarınki 12 Kasım'da, maaşlarını 23, 24, 25, 26'sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri ise 13 Kasım'da yapıldı.

Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak.

10 MİLYONU AŞKIN EMEKLİ FAYDALANACAK

Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda...

Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi
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