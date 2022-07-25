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Emekli Temmuz zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Zam farkı ödemeleri tarihi!

25.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli Temmuz zam farkı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin maaş zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Peki Emekli Temmuz zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Zam farkı ödemeleri tarihi ve detaylar haberimizde...

Emekli Temmuz zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Zam farkı ödemeleri tarihi!

Emekli Temmuz zam farkı ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin maaş zam farklarının ödeneceği tarih açıklandı. Birçok kişi internette "Emekli Temmuz zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Zam farkı ödemeleri tarihi ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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EMEKLİ TEMMUZ ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli Temmuz zam farkı ödemelerinin 28 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacağı açıklandı.

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Yapılan açıklamaya göre; emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödemesi 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

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2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

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ZAM FARKI ÖDEMELERİ TARİHİ!

Emeklinin zam farkı ödemelerinde beklenen oluyor. Kurban Bayramı öncesi ödenmesi beklenen ancak beklentilere rağmen yapılmayan ödemeler ay sonunda hesaplarda olacak.

Emeklinin zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte memur emeklisi, dul ve yetimlerin beklediği tarihEmeklinin zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte memur emeklisi, dul ve yetimlerin beklediği tarih

Yaklaşık 2 milyon 391 bin memur emeklisi, dul ve yetim temmuz zammı ile enflasyon farkından oluşan zam farkının 28 Tem
muz Perşembe günü ödeneceK.

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