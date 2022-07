Emeklinin zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte memur emeklisi, dul ve yetimlerin beklediği tarih

Emeklinin zam farkı ödemelerinde beklenen oluyor. Kurban Bayramı öncesi ödenmesi beklenen ancak beklentilere rağmen yapılmayan ödemeler ay sonunda hesaplarda olacak. Yaklaşık 2 milyon 391 bin memur emeklisi, dul ve yetim temmuz zammı ile enflasyon farkından oluşan zam farkının 28 Temmuz Perşembe günü ödeneceği öğrenildi

EMEKLİYE FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözcü'de yer alan habere göre Çalışma Bakanlığı yetkilileri, “Fark ödemesi için çalışmalar sürüyor. Belki bir gün önce, belki bir gün sonra olur ama biz 28 Temmuz gibi ödemiş olacağımızı öngörüyoruz” dedi.

2 BİN 85 LİRA ZAM FARKI

Zam farkları, temmuzun 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını zamsız alan tüm memur emeklileri ile hak sahiplerine ödenecek. Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.

Memur, memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylık ödemeleri birbirinden tamamen farklı tarihlerde yapılıyor. Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin ödemeleri ise her ay, 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 şeklinde olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu dönemlerde yapılan ödemeler ise sicil numaralarına göre ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatıyor. Eski ismi SSK ve Bağ-Kur olan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıkları ise yine sicil numaralarına göre her ayın 18 ile 24'ü arasında kalan 7 güne dağıtılarak ödeniyor.

BAYRAM ÖNCESİ BAŞLANDI

Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle memurların maaş ödemesi öne çekilerek 8 Temmuz'da yapıldı. Böylece memurlar bayram öncesinde yüzde 41.69 zam ve enflasyon farkının da eklendiği yeni zamlı maaşlarına kavuşmuş oldular. İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıkları da yüzde 42.35'lik TÜFE farkı eklenerek 18 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlandı. Zamma bir tek memur emeklileri kavuşamadı.