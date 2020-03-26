İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı. Hiçbir banka şubesi veya ATM'sinin olmadığı yerleşim yerlerinde PTT personeli bu hizmeti yerine getiriyor.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, kararın ardından bu vatandaşların emekli maaşlarının konutlarında verilmesi için valiliklere talimat göndermişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kararlar sonrası ödemeler bizzat emekli vatandaşların evlerine gidilerek yapılmaya başlandı. Bu çalışmalarda PTT de önemli bir görev üstlendi. Türkiye'nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiçbir banka ATM'sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşın talebi durumunda PTT personeli evlerine kadar giderek maaşlarını teslim ediyor.