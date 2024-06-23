Emekli ve asgari ücretlinin gözünü çevirdiği görüşme! CHP'li heyet ve Bakan Şimşek buluşuyor: Masada 4 talep var!

Türkiye İstatistik Kurumu maaş zamlarını etkileyecek son enflasyon verisini 3 Temmuz'da açıklayacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından emekli ve memurlara verilecek zamlı maaşlar da belli olacak. Hükümet asgari ücretliye ara zamma kapıları kapatsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından kulisler hareketlendi. Kritik görüşmenin sonunda CHP'li Yalçın Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesi gerçekleşecek. Zamlı maaşlarını bekleyen milyonlarca kişi buluşmadan çıkacak sonucu merakla takip ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yarın saat 10.00'da Hazine ve Maliye Bakanlığında, Bakan Şimşek ile bir araya gelecek. Karatepe'nin Bakan Şimşek'le görüşmesinde CHP asgari ücret, emekli zammı tarımsal destek miktarları, emekli maaşı ve vergi reformu gibi başlıklara ilişkin talepleri de gündeme getirmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET MASADA

Hükümetin ‘Asgari ücrete artış yapmayacağız, emekli aylıklarındaki artışı sınırlı tutacağız’ açıklamalarını hatırlatan Karatepe, "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğinini söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI GÜNDEME GETİRİLECEK

Cumhuriyet'e konuşan Karatepe, emekli maaşlarını gündeme getireceğini belirterek Karatepe, “Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

VERGİ REFORMU

Karatepe şunları kaydetti:

"Bugün vergi gelirinin üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu adil olmayan bir vergi. Başta kurumlar vergisi olmak üzere ciddi vergi artışlarının zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

TARIMSAL DESTEK VE KÖİ PROJELERİ

“Mevcut kanunlar diyor ki tarımsal destekler milli gelirin yüzde 1’inden az olamaz. AKP döneminde bu düzenlemeye hiç uyulmadı. KÖİ projelerinin kamuya çok büyük yük olduğunu söyleyeceğiz"







