Emekli ve memur maaş zammı için 2 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos enflasyonunu duyurdu. Milyonların merakla takip ettiği enflasyon oranları maaşlardan kiraya kadar pek çok kalemi etkiliyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 ayda bir olmak üzere maaşına zam alıyor.

TÜİK’in Ağustos enflasyonunun açıklanması ile 2 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ve Ağustos verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık maaş artışı yüzde 3,66'ya ulaştı.

YILDA İKİ KEZ ZAM ALIYORLAR

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zam oranı da kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yılda iki kez, gerçekleşen enflasyon oranına göre güncelleniyor.

Temmuz ayında açıklanan yüzde 1,78’lik aylık enflasyon sonrası, Ağustos ayındaki yüzde 1,84'lük artışla birlikte emeklilerin iki aylık zam oranı yüzde 3,66'ya ulaştı.

OCAK'TA MAAŞLARI KESİNLEŞECEK!

2027 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin kesin maaş artışı, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Böylece son altı aylık enflasyon oranı, ocak ayında yürürlüğe girecek zam oranını kesinleştirecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Memur ve memur emeklileri Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte yüzde 3,66 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. Aralık ayının enflasyon verisinin de açıklanmasıyla Ocak ayında alacakları zam miktarı belli olacak. Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Memur ve emeklileri şu an için enflasyon farkı hak edemiyor.