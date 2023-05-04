EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023: Emekli-memur maaşları ne kadar olacak, kaç TL? 4 aylık zam farkı TÜİK verileri ile kesinleşti!

Milyonlarca kişi, emekliye zam düzenlemesi ve memur maaşlarında refah payı artışı için Temmuz ayını bekliyor. Öte yandan Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı geçtiğimiz gün açıklandı. Birçok kişi internette "Emekli-memur maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 4 aylık zam oranı ve 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli-memur maaşları hesaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI KAÇ OLDU?

Emekli ve memur maaş farkı merak konusu oldu. Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü açıklandı.

Enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

Beklenen 6 aylık enflasyon rakamları ve önceki düzenlemeler baz alındığında emekli ve memur zammı için en güçlü seçenekler refah payı dahil yüzde 30 ve yüzde 35 formülü olarak öne çıktı.

Ek zam hesaplarında; enflasyon rakamları yüzde 20'nin altında gelirse yüzde 30, yüzde 20'nin üzerinde gelirse yüzde 35 formülü öne çıkıyor.

Son kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.



