Emekli ve memur zammı ile en düşük maaşlar ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur hepsi tek tek hesaplandı: Temmuz’da 14.764 TL’ye yükselecek…

En düşük emekli maaşının 7.500 lira olmasının ardından, emekli ve memur maaşları 2023 Temmuz zammı için kağıtlar, kalemler şimdiden ortaya çıktı. TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar için 3 aylık zam oranı netleşti. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

MART ENFLASYONU İLE 3 AYLIK FARK

Sabah'ta yer alan haberde, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 1,0229 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti.

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMUR ZAM ORANI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN İLK HESAP

3 aylık enflasyon oranı yüzde 12,52 olarak kesinleşirken milyonların en çok merak ettiği Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi. Enflasyon rakamlarının yılın ilk çeyreğindeki gibi gelmesi durumunda bileşik hesaba göre TÜFE endeksi 1.428 düzeyine ve 6 aylık rakamlar da yüzde 26,61 seviyesine yükselecek. İlk hesaplar, 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 25 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre de 2023 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 37,72 oldu.

3 aylık kesinleşen enflasyon rakamları dikkate alınarak bileşik 6 aylık enflasyon hesaplarına göre yeni emekli ve memur maaşları hesaplandı.

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,61

6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,61

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 14.764 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.845 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 12,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 6.856 TL – 7.714 TL

SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.251 TL – 4.783 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.139 TL – 6.908 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.879 TL – 5.490 TL

**Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 22.904 TL – 25.824 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 13.961 TL – 15.741 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 20.165 TL – 22.736 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 17.454 TL – 19.680 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL – 23.069 TL – 26.010 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 20.153 TL – 22.723 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 27.346 TL – 30.832 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 17.253 TL – 19.453 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 23.535 TL – 26.536 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 14.525 TL – 16.376 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 37.640 TL – 42.438 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 22.258 TL – 25.095 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 18.363 TL – 20.704 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 22.069 TL – 24.882 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 31.751 TL – 35.799 TL

Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 28.102 TL – 31.685 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.028 TL – 12.434 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 8.634 TL – 9.735 TL

Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 18.515 TL – 20.786 TL

Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 13.094 TL – 14.764 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 9.401 TL – 10.599 TL

Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 19.328 TL – 21.792 TL

Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 22.703 TL – 25.597 TL

İmam Hatip 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

65 yaş aylığı 1.988 TL – 2.208 TL – 2.490 TL

Evde bakım desteği 4.337 TL – 4.793 TL – 5.404 TL

Kronik hastalık yardımı 4.337 TL – 4.793 TL – 5.404 TL

Engelli aylığı (%40-69) 1.595 TL – 1.763 TL – 1.988 TL

Engelli aylığı (%70 ve üstü) 2.392 TL – 2.644 TL – 2.981 TL



