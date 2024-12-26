Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! Bu kez ENAG Başkanı oran verdi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, şimdi sıra emekli ve memur maaş zammında. Gözler emekli maaşına ve memur maaşına yapılacak zam oranına çevrilirken zam için dikkat çeken bir oran çıkışı da Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan geldi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ulusoy asgari ücret zammının ardından sosyal medya hesabından memur ve emeklilerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Ulusoy söz konusu paylaşımında yapılacak zamma dair iddiasını ortaya attı.

"YÜZDE 10-15 VERECEKLER"

Ulusoy'un paylaşımında "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10 - 15 verecekler" ifadeleri yer aldı.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, belirlenecek maaş zammını bekliyor. Gözler şimdi 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşları zam oranı da belirlenecek.