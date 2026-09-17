25 bin, 34 bin, 75 bin TL... Emekli ve memur zammında rakam verdi

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2027 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlar bu soruların yanıtını araştırırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Biz her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak" açıklaması dikkat çekmişti. Bakan Şimşek, konuşmasında, "Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini de kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası emekli zammı ve memur zammı yeniden araştırılmaya ve emekli maaşı ile memur maaşına dair değerlendirmeler merak edilmeye başlandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'un sorularını yanıtlayan ekonomist Muhammet Bayram, Bakan Şimşek'in açıklamaları ile ilgili soruyu şu şekilde cevapladı:

"Orta Vadeli Program’ın 6 Eylül’de açıklanması ile birlikte emekli, memur ve asgari ücretlinin alacağı zam farkı şekillenmeye başlamıştı. Çünkü burada sene sonu enflasyon tahmini yüzde 28’e, beklenen enflasyon ise yüzde 21’e yükseltildi. Memur ve emeklilerimiz, bilindiği üzere altı aylık enflasyon farkını almaktadır. 2026 yılı temmuz ile aralık ayı enflasyon farkının yüzde 10 ila 13 civarına gelmesini bekliyoruz. Yine bu ölçüde en düşük emekli maaşları revize edilecektir. Söz konusu oran, yıl sonu hedeflenen enflasyona göre tahmin edilmiştir. Tabii en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 10’luk fark ile 25 bin TL civarına çıkacaktır. En düşük memur emeklisi ve memur maaşı da toplu sözleşme zammını dikkate aldığımızda yüzde 8’e yakın bir zam farkı alacak. Bu durumda en düşük memur emeklisi 34 bin TL civarına, en düşük memur maaşı ise 75 bin TL civarına çıkacaktır"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili soruya ise "2026 yılı temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkının yüzde 10 ila 13 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da yeniden revize edilmesini bekliyoruz. Yüzde 10’luk bir artış gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı 25 bin TL civarına çıkacaktır" yanıtını verdi.

"REFAH PAYI" VURGUSU YAPTI

Bakan Şimşek'in "En az enflasyon kadar zam" sözleri ve beklenen zam oranı sorulan Bayram şu şekilde yanıt verdi:

"Sayın Mehmet Şimşek’in katılmış olduğu bir televizyon programında memur ve emeklilerimize en az enflasyon oranı kadar maaş farkı verileceğinden bahsetmesinin, enflasyon farkının üzerine bir refah payı açıklamasının da örtülü bir mesajı olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan bakacak olursak, yukarıda ifade ettiğim rakamlara ilave olarak refah payı artışı da gündeme gelebilecektir. Ancak bunun dezenflasyon politikasının aksine ve bir “seçim ekonomisine” dönüştüğü algısı oluşmamalıdır. Çünkü seçim olmadığı zamanlarda bile devletimiz vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için enflasyon farkı ve buna ilave olarak refah artışları yapmıştır. Sayın Mehmet Şimşek’in açıklamasını bu minvalde değerlendirmek gerekiyor"

Bayram devamında "Burada enflasyonla mücadele ve vatandaşın enflasyona karşı korunması arasında bir denge gözetileceğini düşünüyorum. Memur ve emeklilere enflasyon farkının verilmesi zaten mevcut sistem içerisinde uygulanan bir yöntem. Bunun üzerine refah payının gündeme gelmesi de mümkün. Ancak yapılacak artışların dezenflasyon sürecini bozacak bir yapıya dönüşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla maaş artışları yapılırken hem vatandaşın alım gücünün korunması hem de enflasyonla mücadele politikasının sürdürülmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan verdiği rakamların bugünkü enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminler olduğunu belirten Bayram, yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon rakamlarının maaş artışlarının nihai seviyesini belirleyeceğini vurguladı.