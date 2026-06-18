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Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

Özgür Erdursun, Temmuz zammında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18'in üzerinde, memurlar için ise yüzde 14'e yakın artış öngördü.

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı
Aleyna Türkmen

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kaleme aldığı değerlendirmede Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının kesinleşeceğini belirterek, mevcut verilerin Temmuz ayında ortaya çıkacak tabloyu büyük ölçüde şekillendirdiğine işaret etti.

Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yılın ilk beş ayında enflasyonun kümülatif olarak yüzde 16,60 seviyesine ulaştığını hatırlattı. Haziran ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklentinin yüzde 1,36 olduğunu kaydeden Erdursun, kendi beklentisinin ise yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında, hatta daha düşük bir seviyede gerçekleşebileceği yönünde olduğunu belirtti.

ZAM ORANI TAHMİNİ

Küresel gelişmelerin Haziran enflasyonuna ilişkin beklentileri desteklediğini değerlendiren Erdursun, petrol fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerin enerji ve üretim maliyetleri üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceğine dikkat çekti. Türkiye'de önceki aylarda yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerinin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını kaydeden Erdursun, Haziran ayında fiyatlar üzerinde ilave ve olağanüstü bir baskı oluşturacak yeni bir gelişme beklemediğini belirtti.

Bu nedenle Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 seviyesinde oluşacağını öngören Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkının yüzde 18 ile yüzde 18,18 arasında gerçekleşebileceğini değerlendirdi.

Erdursun, memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesi sonucunda toplam artışın yaklaşık yüzde 13,7 ile yüzde 14 arasında oluşabileceğine işaret etti.

Emekli ve memur zammında Büyük ölçüde belli oldu çıkışı 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Erdursun, zam oranlarının yanı sıra en düşük emekli aylığı konusunda yapılacak olası düzenlemenin de kritik önem taşıdığına vurgu yaptı. Herhangi bir yasal düzenleme yapılmaması halinde yalnızca kök aylıklara enflasyon farkı yansıtılacağını belirten Erdursun, bu durumda kök aylığı düşük olan birçok emeklinin mevcut taban aylık üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kaydetti.

En düşük emekli aylığında düzenleme beklendiğini değerlendiren Erdursun, yalnızca enflasyon farkı esas alınması halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 600 ila 23 bin 620 lira seviyesine çıkabileceğini belirtti. Erdursun, siyasi bir kararla bu rakamın 24 bin lira ya da 25 bin liraya tamamlanmasının da ihtimaller arasında bulunduğuna işaret etti.

ASIL MESELE ALIM GÜCÜ

Özgür Erdursun, asıl tartışılması gereken konunun zam oranlarından çok emeklilerin alım gücü olduğunu vurguladı. Açlık ve yoksulluk sınırı verilerinin milyonlarca emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını gösterdiğine dikkat çeken Erdursun, kira, gıda, ulaşım ve sağlık harcamalarındaki artışın emekli bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığını değerlendirdi.

Maaşların nominal olarak artırılmasının tek başına refah artışı anlamına gelmeyeceğini belirten Erdursun, kalıcı iyileşme için enflasyonun düşürülmesinin yanı sıra geçmiş dönemde yaşanan alım gücü kayıplarını telafi edecek ilave düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Erdursun, değerlendirmesinde Temmuz ayında açıklanacak zam oranlarının önemli olduğunu ancak emeklilerin temel beklentisinin birkaç puanlık artıştan ziyade kaybettikleri alım gücünü yeniden kazanabilecekleri kalıcı çözümler olduğunu vurguladı.

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memur zammı emekli zammı tüik enflasyon Özgür Erdursun
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