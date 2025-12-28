FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Asgari ücretten sonra şimdi de gözler emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Artış oranını belirleyecek aralık ayı enflasyonun açıklamasına sayılı günler kaldı. Uzman isimler aralık ayı enflasyonun açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 12 civarında olacağını öngörüyor. Bu tablo neticesinde en düşük emekli aylığı ne kadar olacak, ortalama emekli maaşları hangi aralığa gelecek? İşte ayrıntılar...

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı
Recep Demircan

Yeni yılda emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranları merak ediliyor. Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret rakamı belli olmuştu. 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 artış yapılmıştı. Böylece uygulanacak asgari ücret miktarı brüt 33.030,00 TL, net olarak ise 28.075,50 TL olarak belirlenmişti.

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı 1

GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYONUNDA

Gözler, asgari ücret sonrasında emekli, memur ve memur emeklisine 2026 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Zam oranını netleştirecek Aralık ayı enflasyonun açıklamasına sayılı günler kaldı. NOW TV'de yer alan habere göre zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon yüzde 12 civarında olması bekleniyor.

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Böyle bir durumda en düşük emekli aylığı 18 bin 900 TL olacak.

ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI

Ortalama emekli aylığı ise 23 ila 24 bin TL arasında olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIAT'tan 'elektrikli' açıklaması 'Hep olacak'FIAT'tan 'elektrikli' açıklaması 'Hep olacak'
Taşıt kredisinde banka banka son durum (Akbank, Albaraka, TEB)Taşıt kredisinde banka banka son durum (Akbank, Albaraka, TEB)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Memur emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.