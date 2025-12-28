Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Yeni yılda emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranları merak ediliyor. Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret rakamı belli olmuştu. 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 artış yapılmıştı. Böylece uygulanacak asgari ücret miktarı brüt 33.030,00 TL, net olarak ise 28.075,50 TL olarak belirlenmişti.

GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYONUNDA

Gözler, asgari ücret sonrasında emekli, memur ve memur emeklisine 2026 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Zam oranını netleştirecek Aralık ayı enflasyonun açıklamasına sayılı günler kaldı. NOW TV'de yer alan habere göre zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon yüzde 12 civarında olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Böyle bir durumda en düşük emekli aylığı 18 bin 900 TL olacak.

ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI

Ortalama emekli aylığı ise 23 ila 24 bin TL arasında olabilir.