Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memura ve emekliye yapılacak olan zam oranı da ortalama olarak hesaplanmaya başladı. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanması için gözler temmuz ayına çevrildi. Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon rakamı ile 2021 yılının ikinci yarısında milyonlarca emekli ve memura yansıyacak zam da belli olacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı ilk 5 aylık süreçteki enflasyon rakamları 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının bitişiyle birlikte Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon rakamları belli olacak. 5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak zam oranı de hesaplanacak

EMEKLİ VE MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaşlarına da zam yapılacak. Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti. Memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı 4.66'yı bulabilecek. Ancak kesin rakamlar haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.