Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memura ve emekliye yapılacak olan zam oranı da ortalama olarak hesaplanmaya başladı. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanması için gözler temmuz ayına çevrildi. Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon rakamı ile 2021 yılının ikinci yarısında milyonlarca emekli ve memura yansıyacak zam da belli olacak.
2021 yılı ilk 5 aylık süreçteki enflasyon rakamları 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının bitişiyle birlikte Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon rakamları belli olacak. 5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak zam oranı de hesaplanacak
5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaşlarına da zam yapılacak. Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti. Memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı 4.66'yı bulabilecek. Ancak kesin rakamlar haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayından itibaren 12 aylık ortalamalar baz alındığında, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24, tüketici fiyatları yüzde 14,13 arttı.
Aylık olarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89 artış kaydetti.
TÜFE, mayıs ayında geçen senenin aralık ayına nazaran yüzde 6,39, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.
Yİ-ÜFE de Aralık 2020 yılına nazaran yüzde 17,34, geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi
Son enflasyon rakamlarını da yakından takip eden yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla kamu çalışanı gelecek zammı bekliyor. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
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