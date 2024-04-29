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Emekli ve memurlar için tabloyu değiştirecek! 6 aylık enflasyon için yeni veri geliyor! Gözler 3 Mayıs saat 10.00'a çevrildi, ekonomistler beklentilerini açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 15:16
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Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Mayıs'a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan Ayı Enflasyon verilerini açıklayacak. Veri temmuz zammın şekillendirecek. Ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için beklentilerini paylaştı. İşte detaylar...

Emekli ve memurlar için tabloyu değiştirecek! 6 aylık enflasyon için yeni veri geliyor! Gözler 3 Mayıs saat 10.00'a çevrildi, ekonomistler beklentilerini açıkladı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuzda alacağı zammı belirleyecek enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Cuma saat 10.00'da nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Verinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların zam tablosu da değişecek. Ekonomistler 3 Mayıs öncesi enflasyon beklentilerini paylaştı.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

1

BEKLENTİ YÜZDE 3.22

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2

3 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in verilerine göre, 2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. TÜİK verilerine göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı.

3

MERKEZ BANKASI'NIN VERİLERİYLE 6 AYLIK ENFLASYON İÇİN İPUCU GELDİ

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78
iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

4

Merkez Bankası verilerine göre hesapladığımızda emeklileri temmuz ayında yüzde 25,46 zam bekliyor.

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Enflasyon Memur Zam veri emekli
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