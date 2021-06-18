Emekli ve memurlara zam müjdesi! 7 bin 349 TL’ye yükselecek…

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarına zam gelecek. Zammın yanında emekliler 1100 TL Kurban bayramı ikramiyelerine de kavuşacak. İlk 5 aylık dönemde 6,39 olarak gerçekleşen enflasyon oranları ile birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı hesaplanmaya başlandı..

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ayın 3'ünde belli oluyor. Bu yıl 3 Temmuz’un cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

Memur ve emekliler tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021’in ilk 5 aylık döneminde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Haziranın tamamlanmasıyla birlikte temmuz ayı içerisinde yılın ilk yarısının enflasyon oranları da paylaşılacak. 5 Temmuz 2021’de açıklanması beklenen enflasyon oranlarıyla beraber memur ve emekliye yapılacak olan zam oranı da hesaplanmış olacak.

Son paylaşılan enflasyon oranlarına göre; Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin gelirinde 441,44 Türk lirasına varan artış görülebilecek. En yüksek aylık net 6 bin 908 Türk lirası 35 kuruştan 7 bin 349 Türk lirasına 79 kuruşa yükselecek.