EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için ‘17.940 TL’ formülü! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2000-2008 yıllarına dikkat çekti! ‘Değişmeseydi 20.700 lira olacaktı…’

Son dakika haberi… Asgari ücretin açıklanmasının ardından memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak. Emekli maaşı zam oranı da aynı anda netleşecek. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı içinse gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin alacağı karara çevrilecek.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

Aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, Temmuz-Kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış olmuştu. Böylece 5 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı aynı oranda kesinleşmişti.

EMEKLİYE ZAM İÇİN ‘ASGARİ ÜCRET SEVİYESİ’ BEKLENTİSİ

Emekliler 2023’te en düşük emekli maaşı olan 7.500 liranın en az yeni asgari ücret seviyesine yani 17.002 TL’ye yükseltilmesini talep ediyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam için gözler seyyanen zamma çevrildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrette 17.000 TL’Lik tahmin ile nokta atış yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının 11.250 TL’ye yükseltilebileceğini dile getirdi. Uzman isim, “Şimdi olması gereken emekli maaşına seyyanen zam yapılması. Emekli aylıklarına 8 bin lira seyyanen artış yapılması gerekiyor. Çünkü 2023 yılının Temmuz ayında memur maaşına zam yapılırken memurlara 8077 lira seyyanen artış yapıldı. Çünkü enflasyon karşısında ücretleri düşük kaldı. Ama sadece memurun değil memur emeklisinin de SSK emeklisinin de Bağ-Kur emeklisinin de düşük kaldı” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ SİSTEMİ DEĞİŞMESEYDİ 20.700 LİRA OLACAKTI”

8077 liralık artışın emeklilere verilmesi durumunda en düşük emekli maaşının ne olacağının da hesaplamasını yapan Erdursun, “Şu anda en düşük kök aylık 5 bin TL civarında. Bunun üzerine seyyanen artıl yapılırsa 13 bin liraya çıkar. Buna da yüzde 38 enflasyon farkı verilirse en düşük emekli aylığı 17.900 lira civarında olur. Zaten Türkiye’de 2004 yılına kadar hep asgari ücretin üzerindeydi. Ama 2000-2008 yılı arasında emekli aylığı sistemi hiç değişmeseydi bu 8 bin liraya ihtiyaç olmadan zaten 20.700 lira olacaktı” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KARAR YETKİSİ MECLİS’TE

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök maaş yanında yüzde 4’lük ek ödeme veriliyor. Ortaya çıkan rakam 7500 TL olan en düşük emekli maaşından az ise Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye giriyor. 7500 liranın üzerinde emekli aylığı alanlar içinse doğrudan 6 aylık enflasyon rakamları zamda belirleyici oluyor. Ancak en düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunuluyor. Taban aylıklar resen belirleniyor ve Meclis'in onayına sunuluyor. Aynı şekilde seyyanen zam ya da refah payı için de Meclis onayı gerekiyor.







