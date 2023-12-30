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SON DAKİKA: Asgari ücrete ‘tek zam’ kararı Resmi Gazete’de! 17.002 TL'deki 2 TL’nin sırrı çözüldü: SGK Uzmanı Emin Yılmaz ‘Matematiği uygun değil’ diyerek açıkladı

30.12.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Asgari ücrete zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2024 brüt-net asgari ücret sırasıyla 20.002,50 ve 17.002 TL olarak açıklandı. Ayrıca Resmi Gazete’de asgari ücret 2024 zammı için dikkat çeken bir ifade yer aldı! Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusuna çok net yanıt verildi. Öte yandan 17.002 TL olan yeni ücretteki ‘2 TL’nin sırrı da çözüldü. Uzmanlar ‘matematiği buna uygun değil’ diyerek günlük asgari ücrete dikkat çekti.

SON DAKİKA: Asgari ücrete ‘tek zam’ kararı Resmi Gazete’de! 17.002 TL'deki 2 TL’nin sırrı çözüldü: SGK Uzmanı Emin Yılmaz ‘Matematiği uygun değil’ diyerek açıkladı

Son dakika haberleri… 2024 brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net asgari ücret 17.002 TL olarak 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak. Milyonlarca kişinin maaşı için yapılan açıklamanın ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı için belirlediği yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı. Asgari ücret açıklanır açıklanmaz neden 17 bin değil de 17 bin 2 TL olduğu sorusu soruldu. Peki asgari ücretteki 2 TL'nin sırrı ne?

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ASGARİ ÜCRETE ‘TEK ZAM’ DÖNEMİ RESMEN AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de asgari ücrete ara zam olmayacağına ilişkin yer alan ifade ise dikkat çekti ve asgari ücret 2024 rakamının 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacağı vurgulandı.

“Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasında 666 lira 75 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ile Aralık döneminde 700 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2024'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi” denildi.

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YENİ ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRA NE ANLAMA GELİYOR?

Asgari ücret açıklanır açıklanmaz 17.002 TL’nin ‘2 TL’si sosyal medyada gündem olmuştu. Peki yeni asgari ücret neden 17 bin TL değil de 17.002 TL oldu? Asgari ücrete zamda 2 liranın sırrını Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı. "Asgari ücret genelde aylık olarak değerlendirilir” diyen Emin Yılmaz, “Aslında asgari ücret günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Biz bunu 'düz olsun, 17 bin lira yapalım' denmiyor çünkü bunun matematiği buna uygun değil" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETTE ‘GÜNLÜK’ HESABI

Günlük asgari ücret rakamının büyük önem taşıdığının altını çizen uzman isim, “Asgari ücretin brütü 20.002,50. Biz bunu 30'a bölüyoruz ve günlük ücretimizi buluyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren, hükümet günlük ücret üzerinden konuşuyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.


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asgari ücret
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