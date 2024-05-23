Emekli zammı gündemdeyken bu iddia çok konuşulur! Mehmet Şimşek ile danışmanları arasındaki konuşmayı anlattı: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

Ekonomi Gazetecisi Şeref Oğuz, emeklilerin beklediği zamla ilgili yorumlarda bulunurken seçim öncesinde yaşananları aktardı. Gerçek enflasyon hesabının TÜİK veya ENAG'ta değil pazarda olduğunu dile getiren Şeref Oğuz, 'Bir karpuz 200 TL, topluma bunu nasıl anlatacaksın?' ifadelerini kullandı. İşte gündem olan açıklamalar...

'Teknik olarak kök maaş terimleri kullanılabilir ama topluma bunları nasıl anlatacaksın? Karpuz 200 TL, peynirim kilosu 300 TL. Halkın TÜİK'i bu kardeşim. Pazardaki marketteki insan seni dinlemiyor, gelecekle ilgili güven de yok. Pörsümüş bibere 45 TL yazıp satıyorlar. Dikkatimizi hep TÜİK'e veriyoruz ama hayat Excel'den ibaret değil.

Rakamlar hayata girdiği zaman artırılmış kira olarak karşına çıkar. Herkesin kaybetmeye başladığı anda enflasyon için bir çözüm çıkar.

'EMEKLİ DE ACIKIYOR EMEKLİ DE HASTANEYE GİDİYOR'

Neyle çarparsan çarp yüzdeyle gidecek bir şey değil. Bu emekli acıkabiliyor mu, acıkıyor. Memur kadar da iştahı var memur kadar da hastalanabiliyor. Bunları açlık sınırına taşımak başka bir zihin yapısıdır. Emeklilere sosyal atık olarak bakmamak gerekiyor.

MEHMET ŞİMŞEK BİLGİSİNİ PAYLAŞTI! 'EMEKLİYE VERDİĞİN ÇÖPE GİDİYOR'

Yıl başında Mehmet Şimşek'e tavsiye ediliyor emekli zammı için danışmanları ona dedi ki 'Emekliler verdiğin çöpe gidiyor, vermeyelim' Sonra ne oldu? 16 milyon oyu var emeklilerin sandıkta yanıtı verdi.

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek de hükümetin zamlarla ilgili net bir karar vermesi gerektiğini savunarak 'Burada en düşük emekli maaşı 12.500 TL olacaksa bunun duyurulması lazım. Kök maaşla ilgili olarak vatandaşın kafasında soru işareti var. Buradaki 10 bin TL'yi kesinlikle yukarıya çekmeleri gerekiyor.' dedi.

Eğer ekstra bir durum olmazsa birçok emekli kök maaşları düşük olduğu için yine 10 bin TL'nin üstüne çıkamayacak. Şu an 10 bin TL alan emekli kök maaşı 8 bin TL ise yeniden 10 bin TL almaya devam edecek. Bu da büyük bir haksızlık, zammın ötesinde en düşük emekli maaşının artırılması gerekiyor. Belki 12 bin 500 TL olur belki 13 bin TL olur!







