FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli zammı için geri sayım başlamıştı… 4 milyon kişi bunu yapıyor! SGK’ya kayıtlı çalışan emekliler için ‘prim’ talebi

Emekli zammı için geri sayım başlamıştı… 4 milyon kişi bunu yapıyor! SGK’ya kayıtlı çalışan emekliler için ‘prim’ talebi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.06.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün’den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama gelirken, “Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor” bilgisini paylaştı. Yüksek emekli maaşı içinse formülü açıkladı.

Emekli zammı için geri sayım başlamıştı… 4 milyon kişi bunu yapıyor! SGK’ya kayıtlı çalışan emekliler için ‘prim’ talebi

Milyonlar emekli maaşı zammı için Temmuz ayını bekliyor. Zam oranı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yüzde 20-26 gibi bir orana denk gelecek. En düşük emekli maaşı içinse düzenleme yapılması halinde 12.500-15.000 TL aralığı konuşuluyor.
Ancak enflasyon karşısında zamlı hali ile yetersiz kalan emekli maaşları milyonlara az gelince emekliler çareyi çalışmaya devam etmekte buluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor.

gymm

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını belirterek, emeklilerin bir kısmının ekonomik nedenlerden dolayı çalışmaya devam ettiğini söyledi.

SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Veriler bize yaklaşık 2 milyon emeklinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklimiz var. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Bu tablonun tek bir sebebi var ekonomik nedenler. Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir."

iStock-476199613

"PRİMLERİN EMEKLİLERE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI"

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı şekilde çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini söyledi.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak durumunda kalan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değinen Ergün, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır." dedi.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ekmek fiyatı için zam kararı! İstanbul'da ekmek fiyatı için zam kararı!
Kimse beklemiyordu! Zamda sürpriz gelişmeKimse beklemiyordu! Zamda sürpriz gelişme
Reform paketinin ayrıntıları belli oldu! Az kazanandan az, çok kazanandan çok....Asgari gelir vergisi geliyor! Reform paketinin ayrıntıları belli oldu! Az kazanandan az, çok kazanandan çok....Asgari gelir vergisi geliyor!
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
İkinci EYT için geri sayım!

İkinci EYT için geri sayım!

2022'ye kadar 50 liraydı! Yeni vergi düzenlemesi geliyor: 3000 lira olması talep edildi

2022'ye kadar 50 liraydı! Yeni vergi düzenlemesi geliyor: 3000 lira olması talep edildi

Real Madrid'i topa tuttular!

Real Madrid'i topa tuttular!

Reform paketinin ayrıntıları belli oldu! Az kazanandan az, çok kazanandan çok....Asgari gelir vergisi geliyor!

Reform paketinin ayrıntıları belli oldu! Az kazanandan az, çok kazanandan çok....Asgari gelir vergisi geliyor!

Depozito iadesinde yeni dönem başlıyor! 5 bin nokta kurulacak: Şişe/ kutu başına ödenecek miktar belli oldu!

Depozito iadesinde yeni dönem başlıyor! 5 bin nokta kurulacak: Şişe/ kutu başına ödenecek miktar belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.