Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak zammının ardından gözler şimdi ise Temmuz zammına çevrildi. Şimdiden enflasyon farkı için hesaplamalar yapılırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken rakamlar ve beklentilere yönelik değerlendirmeler geldi.

"EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ ORANLARINI ETKİLEYEBİLİR"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2025'te SGK prim gelirlerinde ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu durum, emekli maaşlarındaki artış oranlarını etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"BUNUN DIŞINDA EKSTRA BİR ŞEY OLMAZ"

YouTube kanalındaki konuyla ilgili yayında emekli enflasyon farkı ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon farkı, ben yüzde 25'e göre bir enflasyon hesapladığımda, yüzde 15 enflasyon farkı, yıl sonunda da yüzde 8 civarında bir enflasyon farkı çıkar. Yüzde 28 olursa şayet yüzde 15'lik bir enflasyon olup üzerine yüzde 11 olabilir ya da yüzde 12 olabilir 2027 Ocak ayında. Bunun dışında ekstra bir şey olmaz. 3 puanlık enflasyon farkı fazla çıkacak, emekli acaba yüzde 3 fazla mı alacak falan... Emekli oransal olarak artık yapılan artışın bir anlamı yok. Bitti. Yani emekliye biz yüzde 15 vermeyeceğiz, yüzde 17 vereceğiz ya da yüzde 18 değil de yüzde 21 olacak; bu oranların emekli açısından artık aylığında hissedilir bir değer artışı göstermesinin mümkün olmadığını emekliler umarım anlamıştır.

En düşük emekli aylığından örnek vererek bir tane de ortalamadan vereyim. Şimdi en düşük emekli aylığı 20 bin TL. Yüzde 15 enflasyon çıkarsa 20 bin lirası çıkacak 23 bin liraya. Ee yüzde 15 değil yüzde 17 çıkarsa da 20 bin lirası 23 bin liraya değil de 23 bin 400 TL'ye çıkar. Yani yüzde 15 ile yüzde 17 arasında en düşük emekli aylığının cebine girecek para 400 lira artar.

TÜİK'İN MAYISTA AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON

TÜİK'in açıklayacağı enflasyonla ilgili de şöyle bir beklenti var. Nisan ayında 2.93, Mayıs ayında da 1.82 beklentisi var. Geçen yıl Nisan ayında yüzde 3 enflasyon çıkmıştı. Bu yıl da tahminler 2.93. 3 değil de bakın 2.93. Demek ki Nisan ayında 2.93 gibi bir enflasyon çıkarsa 4 aylık ortalama da geçen yılla aynı olacak. Mesela mayıs ayında geçen yıl 1.53 çıkmıştı. Şimdi bakın daha ayı yaşamadık, etmedik. Şimdiden tahminler mayıs ayında da 1.82 çıkacağı yönünde.

YÜZDE 15 İLE YÜZDE 17 ARASINDAKİ FARK

Öyleyse geçen yıla yakın bir enflasyon oranının çıkacağını görüyoruz. Ben bu yıl yüzde 15 civarında bekliyorum. Yüzde 15 değil yüzde 17 olursa, dediğim gibi, 20 bin TL'de 400 lira, 40 bin TL emekli aylığı alanda da 800 TL fark eder, 15 ile 17 arasındaki fark.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ocak ayı gelir gider 2025 Aralık ayıyla biraz kıyaslayarak, ben şunu görmeye başladım; 2025 yılının aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirleri 2026 yılında düşmüş ve çok ciddi bir düşme söz konusu"

"EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ SADECE ENFLASYON FARKI DEĞİL AYNI ZAMANDA EMEKLİ AYLIKLARININ ENFLASYON FARKI DIŞINDA ARTTIRILMASI, FAKAT..."

Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki yazısında ise "2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu kârdayken 2026 Ocak ayında büyük zararda, emeklilere bayram ikramiyesinde artış yapılmadı, önümüzdeki bayramda da artış yapılmayacakmış gibi görünüyor. Emekliler Temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Bu oranın da ortalama SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde %15, memur ve memur emeklilerinde ise %11 civarında olacağını bekliyoruz. Emeklilerin beklentisi ise sadece enflasyon farkı değil aynı zamanda emekli aylıklarının enflasyon farkı dışında güncellenmesi yani arttırılması, fakat bu durumda bunun da zor olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mali dengesi 2025 yılını artıda kapatmışken, 2026 yılının ilk ayında ortaya çıkan tablo dikkat çekici bir kırılmaya işaret ediyor. Bir ay gibi kısa bir sürede fazla veren yapıdan ciddi açık veren bir yapıya geçiş, yalnızca rakamsal değil, yapısal bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.