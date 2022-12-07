FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

07.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranlarının belli olmasıyla beraber 'emekli maaş zammı' gündemdeki en önemli konular arasında yerini aldı. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beş aylık enflasyon oranı belli oldu. Daha net rakamların konuşulabilmesi için aralık ayı enflasyon oranının da açıklanması bekleniyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

Yeni yılda emekli ve memur maaşı, asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Emekli ve memur maaşlarına, enflasyon oranlarına göre senede iki defa zam yapılıyor. Gözler, ocak ayında açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken, yani maaşlar şimdiden belli olmaya başladı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

2023 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan beş aylık enflasyın verisine bakıldığında enflasyon oranının yüzde 14,04 olduğu görülüyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketinde 6 aylık enflasyonun 18-20 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Buna göre emekliler 2023'ün ilk altı ayında yüzde 20 oranında zam alacak.

Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında yapılan zam ile 3.500 liraya yükseltilmişti. Yeni zam olması durumunda en düşük emekli maaşının 4.200 TL seviyesine yükseleceği belirtiliyor.

Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

"ARTIŞ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati maaş artışlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı.

Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler… Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…
Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değiştiKritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti
Asgari ücret için iki taksit iddiası! Asgari ücret için iki taksit iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Zam maaş emekli

En Çok Okunan Haberler

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.