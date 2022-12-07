Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon oranı belli oldu!

Yeni yılda emekli ve memur maaşı, asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Emekli ve memur maaşlarına, enflasyon oranlarına göre senede iki defa zam yapılıyor. Gözler, ocak ayında açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken, yani maaşlar şimdiden belli olmaya başladı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2023 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan beş aylık enflasyın verisine bakıldığında enflasyon oranının yüzde 14,04 olduğu görülüyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketinde 6 aylık enflasyonun 18-20 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Buna göre emekliler 2023'ün ilk altı ayında yüzde 20 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında yapılan zam ile 3.500 liraya yükseltilmişti. Yeni zam olması durumunda en düşük emekli maaşının 4.200 TL seviyesine yükseleceği belirtiliyor.

"ARTIŞ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati maaş artışlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı.

Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

