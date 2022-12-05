Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağkur emekli maaşı ocak zammı ne kadar olur? İşte kalem kalem tahminler

Emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri heyecanla yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Kasım ayı enflasyon oranı bugün açıklanacak. Daha önce açıklanan 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Yapılan ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı kasım ayında kesinleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.

Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.499,94 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.944,18 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.355,83TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.320,68 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.795,91 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.810,90 TL

KASIM AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.



