Emekli zammı öncesi bayram ikramiyeleri de artıyor! Memur maaş zammı için 3 formül gündemde: Milyonların yeni maaşında hesaplar değişti

Memur zammı ve emekliye zam için Temmuz ayı bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon farkının yanında refah payı ve seyyanen zam ile daha da yukarı çıkacak. Yeni emekli ve memur maaşı için yapılacak düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başlarken masadaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Memura kira yardımı geliyor. 2000 TL emekli bayram ikramiyesi için 3.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı. Ayrıca 7500 en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar için de çalışmalar yürütülüyor. İşte detaylar…

ERDOĞAN’DAN MEMURA ZAM MESAJI

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, en düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" dedi. Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.

EMEKLİYE ZAM İÇİN KONUŞULAN EN DÜŞÜK RAKAM ‘10 BİN TL’

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği söylemesi sonrası yeni rakam için çeşitli formüller konuşulmaya başladı. En düşük emekli maaşı için 10 bin TL konuşulmaya başlanırken, emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için düzenleme gerçekleştirilecek.

YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI İLE DETAYLAR NETLEŞECEK

10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

10 bin-15 bin TL => Yüzde 45

15 bin-20 bin TL => Yüzde 40

20 bin ve üzeri => Yüzde 35

Zamların kademeli olarak belirlenmesi durumunda, örneğin 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 35 zamla 7 bin TL artacak. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL’YE YÜKSELEBİLİR

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Mart ayında emeklilik başvuru yapan ve maaşları bağlanan EYT'liler dahil 15 milyonu aşkın emekliye bu tutar ödendi. Maaş bağlanma işlemleri henüz tamamlanmayan EYT'lilerin hak kaybı olmayacak. Bu tutar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesaplarına yatacak.

Emekli bayram ikramiyesinin 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre 11 bin 848 TL alan evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

MEMURA KİRA YARDIMI YAPILACAK

Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

Memura büyükşehir tazminatı ödenecek

Memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımları yapılacak

Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak

MEMUR MAAŞLARINA İNCE AYAR GELİYOR

Emekliye ve memura verilecek zam oranının, refah payının ve seyyanen artışların belirlenmesi sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde meslek meslek tüm maaşlara ince ayar verilecek.

6 aylık enflasyon rakamları ise Mayıs ve Haziran ayı verileri sonrası kesinlik kazanacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı Temmuz ayında refah payı hariç belli olacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 6 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu rakamlar refah payı ve seyyanen artışlar hariç ham zam oranları olacak.

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,41, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 2,49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyon ise yüzde 15,21 olarak kayıtlara geçmişti. Hepsi beraber değerlendirildiğinde Merkez Bankası'nın bu yeni anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92 ve TÜFE endeksinin de 1364,52 olması bekleniyor.

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:

Beklenen 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 20,92

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 20,92

Refah payı hariç memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 18,68

olarak hesaplanıyor.

MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32, yüzde 50 olursa ek zam 31,32 olacak.

Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Memur – 11.848 TL – 14.061 TL – 17.180 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 9.377 TL – 11.456 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 20,92 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.368 TL – 8.835 TL

SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.568 TL – 5.478 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.597 TL – 7.911 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.243 TL – 6.287 TL

**Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.





