Emekli zammı sil baştan: OVP ipucu verdi! Maaşlar için yeni hesap

Emekli zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Yılmaz "2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun, 2027 yılında yüzde 21'e, 2028 yılında yüzde 13,5'e ve 2029 yılında yüzde 9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz" dedi.



Ekonomi yönetimi orta vadeli program kapsamında enflasyon hedeflerini belirledi ve milyonların zam hesabı bir kez daha değişti. Yeni tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda ne kadar zam alacağı da hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Show Haber'de yer alan habere göre; Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla emekli ve memurun zam hesabı bir kez daha değişti. 2026'da enflasyon hedefi yüzde 28,4 oldu. O tahminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çok önemli bir ipucu verdiği vurgulanırken eğer hedef tutarsa milyonların yeni yılda yüzde 9 oranında zam alacağı belirtildi.



Tahminler tutması ve yüzde 9'luk zammın en düşük emekli maaşına doğrudan yansıtılması halinde yeni yılda taban emekli maaşının 25 bin 680 TL olabileceği kaydedildi. Yıl sonunda enflasyonun en fazla yüzde 30 çıkmasının beklendiği, yüzde 30'luk senaryoya göre de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammının yüzde 10 seviyesine yükseldiği aktarıldı.