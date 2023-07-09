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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Bakan Şimşek'ten zam açıklaması

09.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük memur ve emekli maaşı zammı konusunda açıklamada bulundu. Peki, Temmuz zammı ile SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Temmuz 2023 emekli zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Bakan Şimşek'ten zam açıklaması

Emekli zammı ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Bilindiği üzere zamma dair hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TÜİK tarafından yayımlanan 6 aylık enflasyon farkına göre refah payı hariç yüzde 19,77 olması beklenen emekli maaş zammında oran belli oldu. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emekli maaşlarına yılın ikinci altı ayı uygulanacak zam oranı duyuruldu. Öte yanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten emekli zammı açıklaması geldi. İşte 2023 emekli zammı ile ilgili merak edilenler....

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Emekli zammı ile memur maaşı zammı hakkında açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis ederek kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz"

Öte yandan Emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı yüzde 25 artışla 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 liraya yükseldi.

2023 Temmuz ayı zammı ile birlikte memur emeklisi; müsteşar 35 bin 771 lira, genel müdür (1/1) 31 bin 783 lira, profesör (1/4) 28.350 lira, şube müdürü (lisans ¼) 14 bin 810 lira, kaymakam 1. Sınıf 20 bin 871 lira, pratisyen hekim (1/4) 25 bin 906 lira, öğretmen (1/4) 14 bin 810 lira, başkomiser (1/4) 14 bin 189 lira, polis memuru (1/4) 14 bin 935 lira, hemşire (1/4) 14 bin 810 lira, avukat 14 bin 810 lira alacak.

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EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

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EN DÜŞÜK BAĞKUR AYLIĞI KAÇ TL?

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

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