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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan ‘refaha ortak edeceğiz’ dedi: Heyecanlandıran kulis bilgisi geldi: Emekliye yüzde 7’lik refah payı iddiası

07.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Yeni yıla kısa bir süre kala emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlanırken, aylıklar üzerinde belirleyici olan enflasyon verileri de açıklanmaya devam ediyor. SSK Bağkur emekli maaşı zammı Ocak 2024 yılında 6 aylık enflasyona ek olarak refah payının da eklenmesiyle belirlenecek. Böylece 7.500 TL olan 'En düşük emekli maaşı' artacak. Peki refah payı oranı ne olacak? Kulislerle şimdiden yüzde 7'lik ek artış konuşuluyor. İşte kesinleşen 4 aylık zam oranı ile yeni hesap…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan ‘refaha ortak edeceğiz’ dedi: Heyecanlandıran kulis bilgisi geldi: Emekliye yüzde 7’lik refah payı iddiası

Son dakika haberi… Tüm emekli maaşları için Ocak 2024 artacak. Yaklaşık 16 milyon kişiyi ilgilendiren emekli zammı düzenlemesi için son 2 aya girilirken, ‘En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırdı. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla da 4 aylık emekli maaşı zammı oranı kesinleşirken, milyonları heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan’dan ‘zam’ mesajı! Bakan Işıkhan’dan ‘zam’ mesajı!

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ ZAMMI MESAJI

Milyonların geliri Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından refah payı hariç belli olacak. Emekliye zam düzenlemesi ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi haline gelirken kritik açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.

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EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR İÇİN AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmuştu. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

Kesin zam oranı içinse sadece 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

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MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan yılın son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yılın son enflasyon raporu Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon tahminini OVP ile uyumlu bir hale getirerek yüzde 58’den yüzde 65’e yükselttiklerini belirtti. Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96 ve 6 aylık memur zammı yüzde 49,46 olacak.

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EMEKLİYE YÜZDE 7’LİK REFAH PAYI İDDİASI

Bu açıklamaların ardından emekli maaşı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Ancak enflasyon rakamları ile büyük ölçüde şekillenecek emekliye zam düzenlemesinde en çok merak edilen refah payının ne olacağı…

Show Ana haber’de yer alan bilgiye göre, Ankara kulislerinde şimdiden yüzde 7'lik ek artış konuşulduğu öğrenildi. Yaklaşık yüzde 38’lik 6 aylık enflasyona yüzde 7’lik refah payı da eklenerek SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en az yüzde 45’lik zamma yeşil ışık yakıldığı öğrenildi. Emekli maaşı zammı için düzenleme 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Ocak ayının ilk yarısında gerçekleşecek. Bu dönem 7.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı genel enflasyon durumu gözetilerek Meclis tarafından yeniden belirlenecek. Burada SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam ise 10 bin TL.


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