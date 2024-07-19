Emekli zammı sonrası yeni fırsat! Promosyonda üst limite geçme imkanı! Yüzde 25 detayı dikkat çekti

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin için zam maratonu sona erdi. SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olurken, memur emeklilerinin ise yüzde 19.31 oldu. En düşük emekli maaşının da açıklanmasının ardından bankalar emekli promosyon listelerini güncellemek için hazırlıkları başladı. Emekli promosyonunda yüzde 25 detayı! Emekli promosyonları da artacak mı? Uzman isim yorumladı.

Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "Banka promosyonunun en alt rakamını SGK kurumu belirlemiştir. Burada bankalar anonim şirket vasfı ile yönetilmektedir. Kısaca onlar için bir ticarethane diyebiliriz. Serbest piyasa ekonomisi ile yönetildiğimiz için promosyon rakamlarının yükseltilmesi bankaların elinde olan bir durumdur." dedi.

"PROMOSYONLAR DAHA DA ARTABİLİR"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı.

"Enflasyon verileri de 2024 ilk yarıyılında kabaca %25 çıktığından dolayı bankaların kendi içlerinde bunu değerlendirip promosyonları daha da artırabileceği kanaatindeyim. Burada en düşük taban aylık 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi."

"Dolayısıyla bütün emeklilerin maaşları da %25 civarında yükseldiği için buradaki promosyon rakamlarını emeklilerimizin bankalar nezdinde inceleyip en doğru kararı vereceğini düşünmekteyim.”