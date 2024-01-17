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  4. Emekli zammı sosyal medyada olay oldu, yorum yağdı! Özgür Demirtaş 'Aylarca yalvardım' diyerek paylaştı: 'Allah emeklilere sabır vesin'

Emekli zammı sosyal medyada olay oldu, yorum yağdı! Özgür Demirtaş 'Aylarca yalvardım' diyerek paylaştı: 'Allah emeklilere sabır vesin'

17.01.2024 09:11 | Son Güncelleme:
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Yüzde 5'lik emekli maaş zammı sosyal medyada olay oldu. Başta muhalefet liderleri olmak üzere pek çok vatandaş, yapılan zam oranıyla ilgili paylaşımda bulunurken, en dikkat çeken mesaj ise Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Aylarca yalvardığını belirten Demirtaş "Allah emeklilere sabır versin" diye yazdı. Öte yandan Demirtaş'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mektubunu hatırlatması da dikkat çekti. İşte emekli zammı sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları...

Emekli maaşlarına gelen yüzde 5'lik ek zam gündem yarattı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararla birlikte 2024 emekli maaş zammı oranı yüzde 42,60'a yükseldi. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zam oranının Temmuz ayında memur zammıyla eşitleneceğini duyurdu. Açıklanan yüzde 5'lik ek zam kararı sosyal medyada tartışa konusu oldu. Pek çok kullanıcı yapılan zam oranını az bulurken, muhalefet parti liderlerinden de peş peşe tepkiler geldi.

Sosyal medyada yapılan zam oranına tepki gösteren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ O MEKTUBU HATIRLATTI

ÖZGÜR DEMİRTAŞ O MEKTUBU HATIRLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu kurumlarına bir mektup gönderdiğini hatırlatan Demirtaş, "Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in Kamuya gönderdiği mektup son derece doğru (geç bile kaldık). Hükümetin ve Siyasetçilerin çok ciddi Tasarruf yapması gerekiyor. Siyasetçilerin ve Kamunun her türlü LÜKS tüketimden kaçınması şart. Bütçe ciddi sıkıntıda." ifadelerini kullandı.

"ALLAH EMEKLİLERE SABIR VERSİN"

"ALLAH EMEKLİLERE SABIR VERSİN"

Emekli maaşlarına yapılan zam oranıyla ilgili de açıklamlarda bulunan Demirtaş "Allah emeklilere sabır versin" diye yazdı.

"RESMEN AYLARCA YALVARDIM"

"RESMEN AYLARCA YALVARDIM"

"Resmen aylarca yalvardım" diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

"Allah emeklilere sabır versin… Ülke insanlara zorla ekonomi ve finans öğretiyor. Şimdi anladınız mı faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ? Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…"

YÜZDE 5'LİK ZAM ORANI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

YÜZDE 5'LİK ZAM ORANI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Öte yandan sosyal medyada, emekli maaş zammıyla ilgili adeta yorum yağdı.

Yapılan yorumlardan bazılar şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sosyal medya Zam Özgür Demirtaş
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