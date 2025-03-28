FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliler bayram ikramiyelerini zamsız almışlardı! Bin liralık fark ödenmesinde o tarih işaret edildi...

Emekliler bayram ikramiyelerini zamsız almışlardı! Bin liralık fark ödenmesinde o tarih işaret edildi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.03.2025 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Meclis'te çıkan tartışmalar nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyesinin görüşülmesi ertelenmişti. Bayrama yetişmemem ihtimali nedeni ile bayram ikramiyelerinde 3 bin liralık ödeme yapılırken bin liralık farkın ödemesi sonra yapılacaktı. Ancak bin liralık farkın bayram öncesinde ödenmesi bekleniyor.

Emekliler bayram ikramiyelerini zamsız almışlardı! Bin liralık fark ödenmesinde o tarih işaret edildi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle milletvekilleri arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın dozunun artması nedeniyle vekiller Meclis'ten ayrılmış ve görüşülmesi planan emekli bayram ikramiyesi zammı ertelenmişti.

emekli_haberleri_5-1210x642

ZAMSIZ OLARAK ÖDEMELER BAŞLAMIŞTI

Zamlı bayram ikramiyelerinin bayrama yetişmeme ihtimalinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu 24 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini ödemeye başlamış aradaki bin liralık farkın kanun çalışmalarının tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplara aktarılacağını ifade etmişti.

emekli4

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bunun ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Zamlı bayram ikramiyeleri ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile beraber ödemeler hesaplara aktarılacak.

thumbs_b_c_85efb418ef0187f9f517c273dfe2f96a

Sabah'ın haberine göre, bin liralık emekli bayram ikramiyesi farkı bayram öncesinde hesaplara yatacak. İkramiye zammından 15.5 milyon dosya üzerinde 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olacak. Buna göre bu yıl toplamda emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.

thumbs_b_c_392c477ed385b7709360d4c6fe173308

Zamlı ikramiyeden önce 3 bin liralık ikramiyesini alan vatandaşlarım ödeme tablosu ise şu şekildeydi:

kapak_110411

SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme gününe göre şöyle değişti;

  • 17, 18, 19 olanlara 24 Mart,
  • 20, 21, 22 olanlara 25 Mart,
  • 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart,
  • Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,

  • Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart

    Canlı Borsa
25 bin liralık limit 185 bin lira oldu, yurt dışına gidecekler dikkat!25 bin liralık limit 185 bin lira oldu, yurt dışına gidecekler dikkat!
Bayram planı yapan elini çabuk tutsun! 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 9-10 milyar TL...Bayram planı yapan elini çabuk tutsun! 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 9-10 milyar TL...
Anahtar Kelimeler:
emekli tbmm Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayram planı yapan elini çabuk tutsun! 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 9-10 milyar TL...

Bayram planı yapan elini çabuk tutsun! 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 9-10 milyar TL...

Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı

Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı

İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

Tam 50 kilo verdi! Değişimiyle şaşırttı

Tam 50 kilo verdi! Değişimiyle şaşırttı

Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Çarpıcı sonuçlar...

Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Çarpıcı sonuçlar...

Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor...

Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.