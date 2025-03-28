Emekliler bayram ikramiyelerini zamsız almışlardı! Bin liralık fark ödenmesinde o tarih işaret edildi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle milletvekilleri arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın dozunun artması nedeniyle vekiller Meclis'ten ayrılmış ve görüşülmesi planan emekli bayram ikramiyesi zammı ertelenmişti.

ZAMSIZ OLARAK ÖDEMELER BAŞLAMIŞTI

Zamlı bayram ikramiyelerinin bayrama yetişmeme ihtimalinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu 24 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini ödemeye başlamış aradaki bin liralık farkın kanun çalışmalarının tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplara aktarılacağını ifade etmişti.

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bunun ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Zamlı bayram ikramiyeleri ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile beraber ödemeler hesaplara aktarılacak.

Sabah'ın haberine göre, bin liralık emekli bayram ikramiyesi farkı bayram öncesinde hesaplara yatacak. İkramiye zammından 15.5 milyon dosya üzerinde 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olacak. Buna göre bu yıl toplamda emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.

Zamlı ikramiyeden önce 3 bin liralık ikramiyesini alan vatandaşlarım ödeme tablosu ise şu şekildeydi:



SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme gününe göre şöyle değişti;

